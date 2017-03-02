Навальный нашел у Медведева тайные яхты, особняки и винодельни 19 2.03.2017, 14:15

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Бывшего президента и нынешнего премьер-министра РФ выдали обычные кроссовки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Об этом в своем блоге сообщил политик Алексей Навальный.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев создал себе образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез. Самые одиозные его высказывания вызывают в обществе скорее насмешки, чем гнев. К нему относятся со снисхождением, ведь он хотя бы не кажется откровенным злодеем.

Даже после того, как ФБК рассекретил его тайную дачу в Плесе — один из самых дорогих объектов, которые мы когда-либо снимали, — мнение о нем принципиально не изменилось. Все по-прежнему считают его чудаком, который оказался не на своем месте, слабовольным, но хорошим, в сущности, человеком, любителем смешных гаджетов, а не дворцов.

Сегодня мы расскажем, насколько все заблуждались. Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков.

Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах. Это весьма хитроумное решение. Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица. Структура этой преступной схемы настолько сложна, что на ее описание у нас ушло несколько месяцев, и неизвестно, как бы мы доказали причастность к ней Медведева, — но тут нам посчастливилось.

Бывшего президента, нынешнего премьер-министра и владельца колоссальных коррупционных активов выдали… обычные кроссовки», - написал Алексей Нвальный.

Ранее ФБК рассказывал о даче Медведева в Плесе, которая записана на фонды «Градислава» и «Дар». Учредитель «Градиславы» – Леонид Рубцов, который также возглавляет фирму «Грин Ярд». Эта компания принадлежит также Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»), которым управляют два однокурсника Медведева – Илья Елисеев и Алексей Четвертков.

У «Соцгоспроекта» в собственности оказалась роскошная усадьба на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров. ФБК оценил ее стоимость в 5 млрд рублей. Выяснилось, что усадьбу фонду пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Еще одна усадьба, которая, по словам Навального, принадлежит премьер-министру РФ, находится в деревне Мансурово Курской области (там жил дед Медведева). Площадь участка – 240 тысяч квадратных метров: там есть две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт. В этой же деревне расположен агрокомплекс «Мансурово», записанный на двоюродного брата председателя правительства.

По словам Навального, Медведев также владеет виноградниками в Анапе и горной резиденцией «Псехако» стоимостью 7 млрд рублей (там есть, в частности, спа-комната площадью 1 тысячу квадратных метров), еще одной усадьбой на Рублевке в 20 гектаров, ранее принадлежавшей Управлению делами президента РФ. В его распоряжении также якобы есть участки земли в Краснодарском крае, исторический особняк из 29 квартир в Санкт-Петербурге, две яхты стоимостью более $16 млн, виноградник в Тоскане.

Всего, говорится в расследовании, фонды, связанные с Медведевым получили 70 млрд рублей в виде пожертвований и кредитов.