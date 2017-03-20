День Воли: Три слагаемых победы 9 Кирилл Василевский

20.03.2017, 8:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Почему у нас все получится.

Часто приходилось слышать от активистов оппозиции причины, по которым не удалось добиться перемен в стране раньше — в 1996, 2001, 2006 и 2010 годах. Главные из них — проблемы с планом, раздробленность оппозиции, отсутствие сильного лидера. Сегодня все изменилось — мы имеем все необходимое для достижения успеха.

Есть план победы. Несколько дней назад его озвучил лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости. Ее цель — повторить требования, впервые прозвучавшие на Марше 17 февраля и подхваченные на многочисленных акциях протеста в регионах. Вот они: отмена декрета №3, прекращение роста цен и коммуналки, проведение свободных и демократических выборов. Очевидно, что к этим требованиям нужно добавить отмену совместных с РФ учений и отставку министра внутренних дел Шуневича.

На акцию в Минске приглашены представители всех регионов страны. На следующий день — 26 марта — минчане поддержат марши в других городах Беларуси, которые начнутся в 12:00. Этот шаг придаст дополнительную динамику протестам, а это необходимо, потому что выходить на улицы нам придется несколько раз. Об этом предупреждает и Статкевич:

«Весь народ хочет именно мирных перемен. Но это требует работы. Придется выходить не один раз, возможно выходить часто, оказывать давление на них, добиваться уступок, заставлять их разговаривать с народом».

Понятно, что всех деталей плана раскрывать раньше времени не стоит — ведь они станут известны и нашему противнику. Но изложенного выше достаточно, чтобы понимать когда и зачем мы выходим на улицу.

Есть единство оппозиции. Да-да, несмотря на козни спецслужб и их шестерок, мы смело можем говорить об этом. Все демократические силы поддерживают проведение демонстрации в День Воли от Академии Наук до центра города. Своим мерзким поведением на разрешенном шествии 15 марта власти показали, что для них нет никакой разницы, санкционирована акция или нет. Люди это увидели и поняли. Теперь уже никто не собирается идти на Бангалор или топтаться на месте.

Вообще, сегодня в слова «единство оппозиции» стоит вкладывать более широкий смысл. Нужно говорить о формировании многотысячного народного движения, объединенного простым и понятным лозунгом — «Баста!». Это слово скандировали и студенты в Минске, и рабочие в Бобруйске, и пенсионеры в Пинске, и домохозяйки в Бресте. Все эти люди еще пару месяцев назад не знали об оппозиции. Многие вообще когда-то были горячими сторонниками Лукашенко. Сегодня они стали новой оппозицией.

Есть сильный лидер. Николай Статкевич неоднократно давал понять, что готов отвечать за свои слова. Он прошел через тюрьмы режима, не сломался и продолжил борьбу сразу после выхода на свободу. Лидер БНК первым предложил выступить против Декрета №3 и стал инициатором Марша рассерженных белорусов. Результат акции — пробуждение всей страны, протесты в регионах и жалкая попытка властей «отмотать назад». Уверен, что с таким лидером мы сможем победить.

Власти боятся Статкевича. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что его могут попытаться арестовать накануне Дня Воли. Гарантией бессмысленности такого шага должна стать наша решимость защищать лидера. Акции 25 и 26 марта в любом случае должны пройти по плану, озвученному Статкевичем. Единственным отклонением от него может стать небольшое изменение маршрута шествия. Мы пойдем к тому месту, где будет находиться лидер БНК в случае его ареста и не уйдем, пока его не освободят. Власти должны понимать это. Тронете Статкевича — будет только хуже.

Таким образом сегодня у нас есть все, чтобы спокойно и уверенно добиваться поставленных целей. Следуем плану, держимся вместе, верим лидеру и защищаем его — и все у нас получится!

Кирилл Василевский, «Фейсбук»