Праздник ожидания праздника Белла Шаевич

24.03.2017, 7:32

Наклейка движения «Зубр»

25 марта – день, который объединит всех.

Много лет назад одна моя приятельница оказалась под Новый год в тюрьме. Потом, в январе, она получила письмо от мужа. Муж писал, что Новый год не отмечал. Без нее не было праздника - «просто еще один выходной день». Эту фразу я взяла на вооружение сразу же.

Объясняю ребенку, что 7 ноября он в школу не пойдет: просто еще один выходной день. 3 июля друзья в парк не придут, едут с родителями за город: просто еще один выходной день. И еще один, и еще – просто выходные дни. А ведь хочется настоящего праздника, правда? У нас, оказывается, отняли не только выборы и гражданские свободы, не только деньги и карьеры, не только прошлое, настоящее и будущее. У нас даже праздники отняли.

Был у нас когда-то День независимости, 27 июля. Но уродам, не понимающим, что это такое – независимость, - этот праздник не понравился. А поскольку в каждой стране непременно должен быть некий формальный день независимости, уроды с мозгом со спичечную головку решили перенести его на известный каждому минчанину день освобождения города от фашистов. Не сообразили, что это был совершенно отдельный праздник, имевший собственное право на существование. Отменили его, заменив формальным днем независимости. И теперь наш Минск так и остается не освобожденным от фашистов.

А еще у нас был День Конституции, 15 марта. Но уроды так искромсали нашу Конституцию, что от нее вообще ничего не осталось. А какой может быть праздник того, чего нет? День Конституции даже переносить никуда не пришлось – он умер сам, вслед за ней. Старожилы, правда, еще помнят. И даже пытаются рассказывать о Конституции новым поколениям. Но поколения недоуменно хмурят лоб: какая еще Конституция?.. Дядька, ты в маразме?

Зато новые поколения точно знают, когда в стране государственные праздники, потому что это – просто еще один выходной день. А если повезет, то и с корпоративом. Но есть один праздник, объединяющий нас всех.

Это – День Воли. День, когда Беларусь бросила вызов большевикам, а в принципе и всему миру, потому что весь мир ее считал всего лишь территорией. Этот вызов, случившийся почти век тому назад, стал особенно важным для нас после обретения долгожданной независимости, неумения этой независимостью распорядиться, нового попадания в кабалу к восточному соседу и, наконец, появления такого правителя, при виде которого мир содрогается от приступа тошноты. 25 марта – символ, память, гордость, уважение к себе и к ближнему, вера в то, что все еще можно изменить. День, который объединяет левых и правых, центристов и радикалов, ботаников и качков, студентов и пенсионеров. День, который, как настойчиво подсказывает историческая память, должен повториться и закончиться победой.

И именно этот день, 25 марта, День Воли, в конце концов станет одним из главных государственных праздников в Беларуси. Нам не придется ничего придумывать, нам не нужно будет вносить в календарь новые даты (кроме некоторых - к примеру, что-нибудь вроде дня падения диктатуры). У нас уже есть государственный праздник. День Воли. День, когда можно будет отправиться гулять по свободному городу с детьми, друзьями, любимыми. И обмениваться поздравлениями с прохожими – это ведь наш общий праздник.

Помните, у Фазиля Искандера была чудесная книга «Праздник ожидания праздника»? Там был «Рассказ о море». Так вот, описывая старую крепостную стену на берегу, блистательный Фазиль писал: «Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему».

Мы тоже уже не успокоимся, ведь мы не догадываемся, а точно знаем, что за стеной живет нечто могучее и прекрасное. Свобода. Беларусь. Счастье.

И знаете, давайте договоримся: пусть 25 марта в новой свободной Беларуси будет выходным днем. Хотя бы вместо 7 ноября. Тогда у нас с вами будет достаточно времени, чтобы встретиться и отпраздновать не спеша, вспомнить прошлое и помечтать о будущем. Договорились?

Белла Шаевич, специально для Charter97.org