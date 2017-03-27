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«Поднимаем флаг обратно!»

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  • 27.03.2017, 19:22
Фото: euroradio.fm

История мужчины, который поднял флаг зная, что попадет в автозак.

25 марта, во время задержаний на площади Якуба Коласа, в объективы журналистов попал парень, который поднял с асфальта бело-красно-белый флаг. «Поднимаем флаг обратно», — сказал он, и поднял флаг вверх. Произошло это буквально в нескольких метрах от автозака. Естественно, что его схватили в тот же момент, передает «Еврорадио».

На фото Андрей неподалеку от "Стены Щеткиной"​

Видео этого момента собрало множество лайков и репостов в соцсетях. Как выяснилось, герой ролика, Андрей Осмоловский, избежал наказания. Мужчина рассказал о подробностях его участия в Дне Воли.

О Дне Воли:

Я пытаюсь не пропускать митинги. А 25 марта для меня это вообще святой день. Я всегда, в любую погоду прихожу. Для меня этот праздник — один из главных в нашей истории. Всякий страх отпадает в этом случае.

Честно говоря, в следующий раз буду осторожнее. Но в разрешенных акциях буду участвовать обязательно.

О решении поднять флаг:

Вдохновил меня свободный дух, и вот такой экспромт случился. Просто возмутило, что наш родной флаг топчут омоновцы. Я понимал, что меня схватят, но в то время об этом не думал. Тем более, что заранее подготовился к задержанию: позакрывал свои частные дела, деловые вопросы, передал определенные рабочие полномочия... Если честно, то у меня была такая идея: хотя бы как-то повлиять на остальных собственным примером. Поэтому попробовал поднять флаг как можно выше. На удивление, страшно не было. Мой друг, с которым я был, как-то сумел отбиться и убежать, хотя и его пытались задержать. А я уже просто решил: умирать — так с песней.

О задержании:

Меня, как пушинку, забросили в автозак. Там еще почти никого не было, даже свободное место нашлось. Я сел возле столика. А потом автозак начал постепенно заполняться. Страшно не было.

О путешествии в автозаке:

В автозаке никого не били. Мне показалось — пытались даже не прикасаться. И там, по дороге к отделению, случился еще один экспромт: у девушки нашелся флажок, а с пола мы подобрали удочку. И выставили на ней флаг из автозака. Правда, секунд 10 он продержался, а потом вбежал космонавт, схватился за древко и протолкнул его вперед, в окно. И флаг, видимо, тоже оказался на асфальте.

Об отделении милиции:

Потом пожалел, что не было с собой пакета с вещами, так как в РОВД было довольно холодно стоять на улице. Да и подкрепиться хотелось, так как я только позавтракал в тот день. Меня в отделении не трогали, а некоторым досталось немного, потолкали парней на кирпичную кладку. Вот одного из задержанных — его зовут Христиан, он из Латинской Америки, из Колумбии... В принципе, я там много интересных знакомств получил.

О том, как выпустили

Сделали все процедуры: отпечатки пальцев, фото анфас и в профиль. Обшарили на случай наличия колющих и режущих предметов. Все основное происходило еще во дворе: к каждому подходил милиционер с бумажкой, переписывал сведения. Для меня это был дебют в милиции, поэтому все было очень интересно. И было предчувствие, что нас должны отпустить, так как чрезвычайно вежливо относились представители властей. И выпустили! Под вечер, часа через три-четыре после задержания. Без протокола. Думаю, это именно потому, что я попался в первый раз.

О реакции родственников

На акции я был один. Но все родственники поддержали меня. Почти все. Мама и жена, вот, отчитали меня. Но они просто беспокоятся за меня больше всех.

Андрей Осмоловский второй слева на Дне Воли 2001 года.

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