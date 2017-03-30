В РФ анонсировали масштабную акцию против Путина 20 30.03.2017, 18:39

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29 апреля в России состоится акция «Надоел» против президента России.

Об этом сообщили на странице движения «Открытая Россия» в соцсети Facebook.

«Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться», - сказано в анонсе.

Источник в «Открытой России» сказал, что форму мероприятий 29 апреля движение пока раскрыть не может. В то же время он уточнил, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального, передает РБК.

«Заявки на митинг движение не подавало и точный список городов, где будет проходить акции пока не определены», - сообщил источник.

Пока никаких заявок на проведение акции в Москве «Открытая Россия» не отправляла, подтвердила координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.