закрыть
30 марта 2017, четверг, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В РФ анонсировали масштабную акцию против Путина

20
  • 30.03.2017, 18:39
  • 2,779

29 апреля в России состоится акция «Надоел» против президента России.

Об этом сообщили на странице движения «Открытая Россия» в соцсети Facebook.

«Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться», - сказано в анонсе.

Источник в «Открытой России» сказал, что форму мероприятий 29 апреля движение пока раскрыть не может. В то же время он уточнил, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального, передает РБК.

«Заявки на митинг движение не подавало и точный список городов, где будет проходить акции пока не определены», - сообщил источник.

Пока никаких заявок на проведение акции в Москве «Открытая Россия» не отправляла, подтвердила координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!