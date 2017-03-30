Беларусь своими руками создала конкурента «Беларуськалию» в Туркменистане 30.03.2017, 20:53

Фото: svaboda.org

Зачем Лукашенко строит горнообогатительный комбинат в Туркменистане, если Беларусь сама добывает калий и продает его в больших масштабах?

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Туркменистане, сегодня он встречается с местным руководителем Гурбангулы Бердымухамедовым, завтра примет участие в церемонии открытия Гарлыкского горнообогатительного комбината, который возводился при помощи белорусских специалистов.

Зачем белорусы взялись за этот проект, который фактически создает им самим конкурента на мировом рынке удобрений? Почему Мясникович отчитал посла Туркменистана? Состоится сделка: мы вам поможем построить комбинат, вы поставляете нам дешевый газ и покупаете наше оружие? Ответы на эти вопросы с помощью экспертов искал корреспондент «Радыё Свабода».

Почему белорусы, а не европейцы или россияне?

«Насколько я знаю ситуацию, первоначально за возведение этого комбината собирались взяться несколько европейских компаний, - говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. - Однако после разведки они отказались от строительства. Слишком там сложная работа, очень непростая гидрология. И компании не смогли дать гарантии, что все будет работать эффективно, без сбоев. Россияне сразу отказались от проекта, так как они исходили из принципа: а зачем нам дополнительный конкурент на мировом рынке удобрений? А у Александра Григорьевича, видимо, взыграло самолюбие. Поэтому за строительство взялись как за пропагандистский престижный проект».

И создали себе конкурента

«Реклама белорусским шахтерам и какой-то доход от строительства не могут даже и близко сравниться с теми потерями, которые нас ждут, - говорит экономист Лев Марголин. - Мы собственными руками создали себе конкурента. Причем конкурента очень серьезного. Крупнейшие покупатели белорусских удобрений находятся в двух странах - Китае и Индии. А теперь посмотрим на географическую карту. Обе эти страны гораздо ближе к Туркменистану, чем к Беларуси. Значит, туркменский удобрения будут существенно перебивать наши поставки.

Мне было бы понятно, если бы Гарлыкский комбинат возводила некая нейтральная страна, в которой нет собственных калийных удобрений, но которая имеет большой опыт строительства. Ведь, по большому счету, каких-либо существенных различий при строительстве угольного или калийного комбината нет. Но почему за это дело взялась страна, которая сама добывает калий и продает его в больших масштабах? Может, потому, что хотим жить сегодняшним днем, не думая, что будет потом?»

Калий в обмен на газ и оружие

«Я думаю, что помощь туркменам в строительстве комбината - это, если можно так говорить, «многовекторная сделка», - продолжает Леонид Заико. - Если сложности с оплатой российского газа будут продолжаться, Беларусь может в любой момент обратиться к туркменам. Мол, мы вам помогли, а теперь вы выручайте нас. И это будет вполне логично. Если Москва упрется и не уменьшит цену на газ, Минск может покупать его в Туркменистане.

Второй составляющей соглашения лидеров может стать оружие. В том смысле, что Беларусь готова продать определенное количество современного оружия в Туркменистан».

Не исключает операций с оружием и международный обозреватель Роман Яковлевский:

«В Беларуси работает много посольств и дипломатических представительств из разных стран. Однако далеко не все они имеют в своем составе военных атташе. А вот в посольстве Туркменистана такой сотрудник в прошлом году появился. Возникает законный вопрос: зачем стране, которая пропагандирует свой нейтралитет, иметь военного атташе в Минске?

Деньги в Туркменистана есть. И немалые. Однако, как свидетельствуют люди, которые хорошо знают эту страну, просто так, как говорится, на ветер их не бросают. Может, поэтому и назначили в Минск военного, чтобы быть в курсе дел».

Заработала ли Беларусь на Гарлыкском комбинате?

«На этом проекте Беларусь ничего не заработала. Я в этом абсолютно уверен, - говорит Леонид Заико. - А если там еще и подземные воды хлынут, то надо опасаться, чтобы не впасть в минус. Никто же гарантий, что там этого не будет, не дает. Одним словом, и так мы дураки, и так».

Почему у Мясниковича лопнуло терпение?

В прошлом году глава «совета республики» встретился с послом Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыевым.

«Минск очень обеспокоен невыполнением туркменской стороной взятых на себя финансовых и других обязательств по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината», - сказал Мясникович, который личным распоряжением Александра Лукашенко назначен курировать ход строительства.

«Было подчеркнуто, что этот фактор, а также многочисленные препятствия, в том числе субъективного характера, с которыми сталкиваются белорусские строители, негативно влияют на ход строительства», - говорилось в тогдашнем сообщении.

В то время из туркменских источников стало известно, что генеральный подрядчик строительства комбината «Белгорхимпром» (Беларусь) третий месяц не выплачивает своим рабочим зарплату, причем это касается как местных специалистов, так и белорусских. Белорусских специалистов пытаются убедить, что в задержках виновата туркменская сторона, которая не перечислила очередной транш.

Справка

Комбинат строится на базе Гарлыкского месторождения калийных солей на площади более 100 гектаров. Планируется, что его мощность будет около полутора миллионов тонн удобрений в год. Контракт на проектирование и строительство комбината «Белгорхимпром» получил в 2010 году.