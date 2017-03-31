Дальнобойщики в РФ: Чаша терпения переполнилась 8 31.03.2017, 13:15

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Забастовка с требованием отставки правительства охватила все регионы от Владивостока до Калининграда.

В России продолжаются акции протеста дальнобойщиков, пишет currenttime.tv.

Точных данных по машинам, которые не выходят на линию, ни у кого нет. По приблизительным подсчетам, в крупных городах счет идет на сотни машин. Самый мощный протест в Дагестане. Там, по словам лидеров бастующих, стоят 40 тысяч машин – практически весь грузовой транспорт. К фурам присоединились и газели. Водители выступают против роста тарифов системы "Платон" – с 15 апреля власти увеличат их на четверть. Дальнобойщики называют это вторым транспортным налогом и отказываются платить.

Саратов

На подъезде к городу стоят около 40 машин. Еще больше – по гаражам. В одном из длинномеров у дальнобойщиков общая кухня и "зал заседаний". На продукты скидываются. Пить в лагере протестующих запрещено. Говорят, стоять будут, пока федеральные власти не обратят на них внимание. Водители уверены, если они долго не выйдут на линии, – это неизбежно произойдет, потому что по стране некому будет развозить продукты и вещи. Тогда бизнес встанет и стачка против "Платона" коснется каждого жителя России.

"А не пойдут – большие проблемы будут. В стране сейчас уже перебои с транспортом, нам звонят предлагают заоблачные ставки, в два раза повышаются расценки", – рассказывает координатор стачки дальнобойщиков в Саратове Александр Черевко.

Дагестан

"Дагестан сегодня нас удивил, там колонна 10 км собралась из тягачей, а он обеспечивает продуктами питания, которые везутся с южных регионов – все, что мы едим в магазинах они везут оттуда, сейчас они вынуждены бастовать и они сказали, что будут стоять до последнего", –дальнобойщик Дмитрий Баландин.

В Дагестане стачка действительно одна из самых массовых в стране. Только официальные СМИ об этом молчат. Что протестующих дальнобойщиков с утра держат в плотном кольце ОМОНа, можно узнать лишь из видеозаписей самих водителей.

Машины стоят по всей стране. От Владивостока до Калининграда. Водители требуют:

отмены транспортного налога,

системы "Платон",

отставки правительства,

а также выражают недоверие президенту РФ Владимиру Путину.

Екатеринбург

30 марта здесь прошел несанкционированный авто-пробег фур по кольцевой дороге. Но полиция, на удивление, задерживать никого не стала.

"Пока присоединиться кто-то боится, боится беспредела властей, который происходит, некоторых водителей начинают сейчас штрафовать без оснований на то", – говорит водитель Максим Фокин.

Липецк

Здесь власти запретили митинг дальнобойщиков в центре города. В итоге, один из водителей организовал одиночный пикет. И стоять здесь обещает до победного.

Тех, кто стачку не поддержал и все-таки вышел на маршрут, дальнобойщики между собой называют "крысами" и "предателями". Обвиняют в желании заработать в тот момент, когда нужно сплотиться для борьбы за общее дело. Их машины освистывают и обещают составить из них "черный список".

Красноярск

По подсчетам координаторов акции, в крупных городах стоят десятки, если не сотни машин. Сергей Песков, хозяин нескольких фур, говорит, что только в Красноярске в стачке участвуют больше двух сотен фур. Дома у него – жена и трое детей. Он говорит, его машины на маршрут не выйдут до последнего, потому что, если сдаться правительству и новым тарифам "Платона", придется работать себе в минус.

"Мы же не такие прихлебатели, как коммерсанты некоторые. Мы не хотим работать за бесплатно, бедные люди никак не могут экономику двигать мы по телевизору, каждый раз слышим – "поддержка малого бизнеса". Где она?! В стране – кризис, а у нас последнее забирают", – считает Сергей Песков, предприниматель в сфере грузоперевозок.

Протестовать могут позволить не все

Отмены Платона дальнобойщики требуют единодушно, но далеко не все готовы бастовать. У многих нет накоплений для того, чтобы перестать работать.

"Может быть кто-то и готов не работать, есть сбережения. Хорошо. А если есть водители (у кого пять машин или больше), что водителям сказать? Что их семьям сказать: извините, я бастую. Не у всех есть сбережения. Они у работодателя, надеясь на его зарплату, взяли кредиты. А завтра он не сможет им платить зарплату, потому что он бастует, не водитель бастует, а бастует предприниматель. Я готов выходить, бастовать и я оставлю свои координаты. Но, грубо говоря, не могу сидеть и платить зарплату, я сам и водитель и предприниматель, мне надо работать", – говорит один из участников акции.

Как реагируют власти

С 15 апреля тариф "Платона" на пользование дорогами должен был вырасти вдвое: с 1,53 до 3,06 рублей за километр. Но 24 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев принял компромиссное решение о повышении платы за проезд до 1,91 рубля за километр, то есть на четверть. Источник в "Единой России" рассказал РБК, что одним из поводов этого решения стала планируемая стачка водителей грузовиков.

Министр транспорта Максим Соколов рассказал журналистам, что в 2017 году с помощью "Платона" правительство рассчитывает собрать около 23 миллиардов рублей. При этом правительство выплачивает компании-оператору, которая принадлежит Игорю Ротенбергу, фиксированную сумму за пользование "Платоном" – 10,6 млрд рублей без учета НДС.

За год работы "Платон" собрал 18 млрд рублей. Чтобы стачка не заглохла, в разных регионах проводят все новые акции протеста.

Ни в одном из регионов на связь с дальнобойщиками власти пока не выходили. Официальных заявлений не делали. За ходом стачки следит только полиция. Дальнобойщики жалуются, что федеральные СМИ делают вид, будто в стране нет сотен водителей, которые c понедельника не выходят в рейс. О стачке против Платона, правительства и президента Путина – ни слова.

"Мы на данный момент не готовы к экстремистским действиям, но если и дальше стягивать удавку на шее нашего народа, чаша терпения может переполниться", – заявил участник акции Алексей Колдик.