В Норвегии строят первый в мире подземный тоннель для кораблей

В Норвегии строят первый в мире подземный тоннель для кораблей7
- 1.04.2017, 14:13
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Власти Норвегии запланировали сооружение первого в мире подземного тоннеля, по которому смогут ходить морские суда.
Он должен появиться на полуострове Стат в норвежской коммуне Селье (губерния Согн-ог-Фьюране).
Об этом сообщает издание The Verge.
В указанном районе Норвежское море встречается с Северным, из-за чего образуются бурные подводные течения, послужившие причиной гибели десятков человек.
По плану, через подземный тоннель длиной чуть меньше морской мили (1,7 км) смогут проплывать как транспортные суда, так и круизные лайнеры.
Его ширина составит 36 метров, высота - более 45 метров.
Правительство Норвегии выделило на этот проект 1 млрд норвежских крон ($118 млн). Средства предусмотрены в государственном бюджете на развитие транспортной отрасли на 2014-2023 годы.
Строительство должны начать в 2018 году. Оно может занять порядка 4 лет.