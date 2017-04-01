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В Норвегии строят первый в мире подземный тоннель для кораблей

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  • 1.04.2017, 14:13
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ФОТО: YOUTUBE.COM/KYSTVERKETWEB

Власти Норвегии запланировали сооружение первого в мире подземного тоннеля, по которому смогут ходить морские суда.

Он должен появиться на полуострове Стат в норвежской коммуне Селье (губерния Согн-ог-Фьюране).

Об этом сообщает издание The Verge.

В указанном районе Норвежское море встречается с Северным, из-за чего образуются бурные подводные течения, послужившие причиной гибели десятков человек.

По плану, через подземный тоннель длиной чуть меньше морской мили (1,7 км) смогут проплывать как транспортные суда, так и круизные лайнеры.

Его ширина составит 36 метров, высота - более 45 метров.

Правительство Норвегии выделило на этот проект 1 млрд норвежских крон ($118 млн). Средства предусмотрены в государственном бюджете на развитие транспортной отрасли на 2014-2023 годы.

Строительство должны начать в 2018 году. Оно может занять порядка 4 лет.

Фото: youtube.com/kystverketWEB
Фото: youtube.com/kystverketWEB

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