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Новые откровения фрау А. о Польше, Дне Воли и белорусских «террористах»

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  • 13.04.2017, 12:09
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фрау А. (слева)

Белорусское телевидение обвиняет Польшу в создании лагерей для подготовки белорусских «боевиков».

На Белорусском телевидении вчера вышел очередной пропагандистский фильм. Большая роль в нем снова уделена «фрау А.». Женщина на плохом русском утверждает (приводим буквально):

- Он был в Берлине, и мы начали с ним разговаривать. И он сказал, что значит, в ночь с 24-го на 25-е, либо с 25-го на 26-е, короче, 25-го числа этого месяца, этого года, запланирована провокация, когда будет организована вот эта демонстрация в Минске и в том числе в разных городах, как Брест, Витебск.

Там значит будет находится двa группa провакаторов. Одна группа использует спецтехника во время марша. Это может быть бытовая простая техника, которые находятся в патронах для стрельба, а потом она уничтожается сама собой, не остается никаких следов.

Вторая группа провокаторов – это, которые сами cебя разорвут.

Кстати, эти провокаторы имели свое воспитание в польских лагерах.

Они их значит поддерживали и финансировали в том числе Польша.

И потом – это не случайно – будет опять находиться СМИ. Специально места уже готовленные, будут стоять и снимать все это. И потом обвинят Лукашенко, президент Лукашенко, что он виноват, что он стреляет и убивает своих людей, как Майдан в Киеве, что Лукашенко, власть, правительство – она виновата, они стреляют и убивают участники марша и демонстрация. Будут вешать вину на него, и потом у Запад будет повод официально уже действовать. Это будут, в том числе, санкции и так далее.

Белорусские «террористы»:

Фото: kp.by
Фото: nn.by
Фото: tut.by
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: nn.by
Фото: svaboda.org
Фото: nn.by
Фото: AP
Фото: nn.by

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