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Россия вынудила Лукашенко отдать долг за газ

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  • 13.04.2017, 17:08
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Беларусь выплатила $726,2 миллионов за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

Беларусь погасила просроченную задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в 2016-2017 годах в полном объеме - $726,2 млн, говорится в сообщении российского газового холдинга, передает ТАСС.

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016-2017 годах», - отмечает компания.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.

Правительство РФ сегодня одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусь. В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории. По словам Медведева, протокол устанавливает порядок определения цены на газ для Беларуси в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа евразийского экономического союза к 2025 году.


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