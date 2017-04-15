Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии 8 15.04.2017, 17:00

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Дмитрий Бондаренко

В Беларуси сейчас уже 25 политзаключенных.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал Charter97.org отказ правозащитного центра «Вясна» признавать политзаключенными фигурантов дела «Белого легиона».

- Как вы прокомментируете тот факт, что правозащитный центр «Вясна» отказался признавать политзаключенными фигурантов дела «Белого легиона», которые сейчас находятся в тюрьме КГБ по сфальсифицированным обвинениям?

- Категорически не согласен с подходом «Вясны» и конкретно их сотрудника Валентина Стефановича и считаю, что это не просто проявление трусости с их стороны, но и действия, которые могут привести к ухудшению положения политзаключенных, которые находятся в тюрьмах, а также к появлению новых политзаключенных по очень серьезным статьям Уголовного кодекса и к новому витку репрессий в Беларуси.

Почему я так считаю? Недавно, перед 25 марта, в Сейме Польши состоялись слушания по ситуации в Беларуси, в которых приняла участие очень большая белорусская делегация, а также белорусы, которые работают в Варшаве. Все руководители партий и организаций, которые участвовали в слушаниях, в один голос заявили, что репрессии со стороны властей против гражданского общества и оппозиции напоминают 1937 год. Сегодня массовым репрессиям подверглись практически все оппозиционные партии и организации Беларуси. И показ этих фильмов по Белорусскому телевидению, где утверждается, что оппозиция якобы готовила на День Воли взрывы и другие провокации, которые бы угрожали жизням белорусских граждан, эта подача информации со стороны белорусских пропагандистов свидетельствуют о том, что так называемое дело патриотов политически мотивированное и политически сфабрикованное.

- Вы сами пять месяцев провели в тюрьме КГБ после 19 декабря 2010 года по обвинению по такой же сфальсифицированной статье «организация массовых беспорядков». Признание вас политзаключенным как-то повлияло на условия содержания под стражей?

- В какой-то момент, в начале марта 2011 года, давление на нас стало меньше и это было связано с четкой международной позицией, с международным осуждением беспредела власти. Сейчас «Вясна» не дает оценку реальному положению дел в стране, приуменьшая масштаб репрессий. Если быть последовательным, «Вясне» надо четко заявить, что в Беларуси сейчас около 25 политзаключенных. Если об этом сегодня не говорить, то и международное сообщество не может сделать оценку. Это вообще-то очень серьезное провоцирование новых арестов в стране.

Хочу отметить, что сегодня эта ситуация касается лично меня и моих коллег по «Европейской Беларуси», потому что по Белорусскому телевидению меня на всю страну объявили организатором взрывов 25 марта вместе с людьми, которые «прошли подготовку» в польских лагерях и которые как раз проходят по делу «Белого легиона». По белорусским законам я преступник, который подпадает под статью, нарушение которой карается смертной казнью.

Но на самом деле мы не знаем, что происходит в тюрьмах. По идее, я должен быть уже в этих уголовных делах, но никаких запросов Польше не было о выдаче меня в Беларусь, потому что всем понятно, что это информационная война и глупость. Также ко мне не обращались правозащитники «Вясны», хотя, если они допускают правдивость обвинений белорусского КГБ, то тогда Белорусское телевидение меня уже связало с этим делом. Если бы сотрудники «Вясны» действительно хотели бы разобраться в этом деле, то они бы связались со мной, поскольку, по мнению белорусских властей, я являюсь одним из ключевых фигурантов «дела патриотов».

Не было также и ноты белорусского МИДа с требованием закрыть лагеря по подготовке белорусских «боевиков» в Польше.

- Действительно, непонятно, о какой «прозрачности», отсутствии «аргументов политической мотивированности» говорит Стефанович, когда нагло фальсифицируются доказательства, подбрасываются «коктейли Молотова» и оружие. Чего ждать суда в этой ситуации? Тем более что суд такой же фальшивый.

- Да, здесь поведение Стефановича, который изображает из себя такого «девственного» правозащитника, который работает в стране, где существуют законы, для меня просто смешно. Мы знаем, что еще очень давно в деле Михаила Маринича был момент, когда бывшему министру подбросили на дачу пистолет. Потом о нем было забыто. Но это делается властями с целью, чтобы людей не могли назвать политзаключенными сразу. Я уверен, что если бы арестовали коллегу Стефановича по «Вяcне» Ревяку и ей подбросили пистолет, Стефанович нисколько бы не сомневался и быстро объявил Ревяку политзаключенной. Но так как это касается других людей, то это уже люди какого-то второго или третьего сорта.

Думаю, на самом деле за этим стоит страх некоторых руководителей «Вясны», потому что никто не отменял статью за «деятельность от имени незарегистрированной организации, правозащитный центр находится на непонятных условиях в помещении, которое вроде было забрано властями, потом они как-то его вернули.

Нельзя заниматься всеми вопросами одновременно, поэтому качество правозащитной помощи со стороны «Вясны» в последнее время вызывает серьезные нарекания у многих людей в Беларуси. К слову, эта структура еще и наблюдает за так называемыми «выборами», а тут как раз скоро «местные выборы» и без взаимодействия с властями не обойтись.

Конечно, люди постоянно живут под прессом и то, что 25 марта был налет на офис, грубо были задержаны и сотрудники «Вясны», и правозащитники из других стран, тоже форма давления. Но надо находить в себе мужество и признаваться, что вы работаете под давлением, а не изображать из себя сверхморальных авторитетов на основании придуманных критериев.

- Очевидно, что против фигурантов дела «Белого легиона» в СИЗО КГБ традиционно применяются пытки. После этого заявление их положение может ухудшиться?

- Да, это так, и я не исключаю, что сейчас людей там пытают. Тюрьма КГБ построена таким образом, что каждый день нахождения там является пыткой. В 21 веке 70 процентов камер СИЗО КГБ — без туалета, и это сделано специально. В каждой камере есть заглушка, которая перекрывает циркуляцию воздуха. Узники постоянно находятся под прессингом и неизвестно, что с ними сейчас делают, учитывая то, как обходились с политзаключенными там в 2010-11 годах. «Вясна» говорит, что надо дождаться суда, а если на суде эти люди покажут, что главным организатором был Алесь Беляцкий или сам Стефанович? Никто не может сказать, какие спецметоды будут применяться к этим парням в тюрьме и против кого они дадут показания. Надежда, что «Вясна» останется вне уголовного преследования, наивна.

Вызывает уважение подход форума «Свободу политзаключенным!», и гражданское общество Беларуси должно исходить из того, что люди, проходящие по «делу патриотов», являются изначально политзаключенными и должны быть защищены всеми способами внутри страны и в мире. Только белорусская и международная солидарность могут остановить волну беспредела против гражданского общества и патриотов Беларуси.