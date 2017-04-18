«Население РФ становится все более рассерженным – это настигнет и раздавит путинскую власть» 18.04.2017, 14:11

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Социальная напряженность и народные протесты в России будут нарастать.

Президент России Владимир Путин и его «организованная преступная группировка» (ОПГ) распоряжаются природными ресурсами страны как своими собственными, заявил в комментарии изданию gordonua.com российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«Россия – очень богатая страна, но режим Путина и его ОПГ изобрели очень хитрый комплекс мер по удержанию власти. Это дает им возможность владеть всей страной, всеми природными ресурсами и всем ее населением в качестве рабов. И власть думает, что может до бесконечности выкачивать природные ресурсы страны как свои собственные. К примеру, при экспорте нефти несколько процентов с продаж шло Тимченко (российский миллиардер Геннадий Тимченко. – ред). Деньги проходили через компанию Gunvor, которая якобы была «маркетинговым агентом». Или как они себя называют – «нефтяной трейдер», – отметил Рабинович.

По его словам, мир получает все больше информации о воровстве российских властей.

«Ко всему прочему, они просто крадут из бюджета. А это огромные средства. Вспомните публикацию панамских архивов, когда выяснилось, что невероятно большие суммы идут непосредственно Путину. То есть российские власти уверены, что воровать можно бесконечно. Но самое интересное, что в какой-то степени они правы: воровать они действительно могут еще очень долго, потому что Россия и вправду богатая страна. И все, что они вынимают из земли, позволяет им продолжать этот дерибан. Но проблема в том, что эти люди – чекисты. Они абсолютно не умеют ничем управлять, в том числе и своими процессами краж. Поэтому их воровство начинает видеть весь мир», – подчеркнул финансист.

По его мнению, социальная напряженность в российском обществе обернется крахом для нынешних властей страны.

«Самое главное – то, что эти люди не умеют управлять экономикой и страной. Они очень ошибаются, когда думают, что достаточно лишь наладить добычу природных ресурсов. Миллионы россиян скатываются в бедность. В то же время богатые лишь увеличивают свое состояние. И эта пропасть между ними растет. В итоге растет социальная напряженность, которая приводит к общественным волнениям. И сейчас эти волнения выливаются в протесты дальнобойщиков и митинги, прошедшие 26 марта. Это беспрецедентно для России. Поэтому путинская ОПГ зря думает, что воровать можно бесконечно. Население РФ становится все более рассерженным. Это настигнет и раздавит нынешнюю российскую власть», – резюмировал Рабинович.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли демонстрации, толчком к которым стало расследование Фонда борьбы с коррупцией под названием «Он вам не Димон» о «коррупционной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы «Платон», стартовала 27 марта во всех регионах России. Протестующие выкатили фуры на обочины трасс и пообещали продолжать стачки до отмены сборов.

В списке выдвигаемых требований водителей – полная отмена системы «Платон» (или ее реорганизация под транзитный транспорт с передачей управления государству), отмена транспортного налога, приведение режима труда и отдыха водителей в соответствие с российскими реалиями, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

Акции против внедрения системы «Платон» в России проходят с конца 2015 года.