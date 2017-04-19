Беларуськалий штормит 6 19.04.2017, 11:31

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На предприятии сокращают зарплаты, а сотрудники устраивают стихийные протесты.

Экономический упадок бьет и по сильнейшим отраслям экономики. Согласно специальному отчету, главные подпоры отечественной экономики не преодолели кризиса: среди прочего, в разы упали доходы «Беларуськалия». На предприятии сокращают зарплаты, а работники устраивают стихийные протесты, пишет belsat.eu.

Один из главных источников валютной выручки для Беларуси — поставщик калийных удобрений более чем в 90 стран мира — в последнее время имеет все больше проблем. У некоторых работников за последние месяцы зарплаты сократились более чем вдвое.

Чистые доходы «Беларуськалия» обвалились в прошлом году аж в пять раз.

«На калийном рынке штормит уже давно, — говорит Леонид Фридкин, главный редактор «Экономической газеты». — Он после событий, частью которых был развод «Беларуськалия» с российскими партнерами до сих пор пребывает в очень шатком состоянии. Последние два года те страны, которые больше всего покупают калийные удобрения имеют возможность постоянно сбивать цены».

Кроме относительно невысоких цен на калийные удобрения, которые предлагает мировой рынок, эксперты указывают на вероятные изменения в потребности на белорусскую продукцию. К тому же не исключают, что один из главных клиентов «Беларуськалия» Китай может увеличить собственное производство калийных удобрений. В прошлом году китайские СМИ сообщили об открытии крупного месторождения в одной из провинций.

«Конкуренция на рынке калийных удобрений может в любую минуту вновь привести к перепроизводству. Если даже спрос восстановится, то предложение может его превысить, — считает Фридкин. — Имело бы смысл, чтобы калийщики создали нечто вроде калийного OPEK, однако такого не происходит».

А недавно калийный рынок получил нового игрока — Туркменистан. С участием белорусских специалистов построен и начал работу Гарлыкский комбинат. Торжественная церемония состоялась во время последнего визита в Лукашенко.

Создает ли таким образом Беларусь себе будущих конкурентов? Пока известно одно: «Беларуськалий» могут ожидать не самые успешные годы. На предприятии растут протестные настроения. Впрочем, не только в самом «Беларуськалии», но и в зависящих от него организациях. Одно из них — трест «Реммонтажстрой». Несколько дней назад работники отказались выполнять свою работу вследствие все более низких зарплат. Людям угрожали увольнениями. После пообещали постепенно решить их проблемы.

«У нас сейчас активно идет развитие Петриковского комбината. Скорее всего этих людей будут больше привлекать туда, чтобы были большие объемы работ и соответственно большие зарплаты», — считает Сергей Черкасов из Независимого профсоюза горняков.

Но одновременно с обещаниями на «Белкалии» началось давление на наиболее активных. А Независимый профсоюз горняков обвинили в организации стихийной акции протеста.