Проходимочные политики Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

19.04.2017, 18:23

Чего уж там скрывать: в ежегодном отчете Медведева в Думе РФ интересовал только один вопрос – что он скажет про Навального?

Этот отчет сам по себе бестолковая затея. Потому что ни от вопросов депутатов, ни от ответов Медведев ничего не изменится.

Медведеву есть перед кем отчитаться по-настоящему и есть на чьи вопросы ответить вместо этой смешной группы граждан в пиджаках и блузках, изображающих парламент. А вопрос про Навального интересовал исключительно с точки зрения реакции. Мы же не ждали признаний и покаяния. Но нам хотелось поглядеть, как Дмитрий Анатольевич будет выкручиваться.

Всю малину чуть не опоганила фракция коммунистов. Столетние борцы за народное счастье намочили брюки и во избежание неприятностей запретили депутату Рашкину спрашивать про расследование ФБК. Типа есть вопросы поважнее. Да куда уж важнее! Если у вас премьер-министр жулик, то все остальные вопросы уже не имеют значения. Если глава правительства фармазонщик, то вопросы вы должны задавать не ему, а вместо Медведева на трибуне давно должен стоять кто-то другой. И вообще вопрос коррупции и тотального поголовного воровства и есть самый главный вопрос в России. А потом уже спросите про освоение Арктики, МРОТ и материнский капитал.

Если воровать в стране не перестанут, если чиновники не перестанут жить как арабские шейхи, у которых разве что сугробы вместо пустыни, то никакого материнского капитала не хватит и никакой МРОТ не спасет. Но Совет Думы предусмотрительно заранее согласовал и утвердил перечень вопросов. И того, о чем уже вся страна говорит после фильма Навального, нет среди насущных тем. Но Медведева все-таки спросили. Как-то скороговоркой, из рукава, в полголоса – но спросили. А Медведев гордо отказался комментировать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». И было видно, насколько Медведеву это неприятно, как он взвился весь. В каждом из пяти слов свой важный смысл. Лживые продукты! И не просто лживые, а лживые абсолютно! То есть в навальновском кино сплошная ложь и ни слова правды? Ну, так почему бы не ответить по пунктам? За месяц с лишним Медведев и его свита так и не подготовили ответа ни по одному из предъявленных фактов. Ни единого конкретного слова, кроме слов про «бумажки», «компот», «неоднократно судимый», а теперь еще «политический проходимец». В ответ на конкретику – слюнные брызги. Которые означают лишь одно: ответить по существу Медведеву нечего. Абсолютно нечего!

А подытожил все это Володин какой-то совсем чудной репликой, что «один раз уже страна от этого пострадала, и в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать». Отчего страна пострадала-то? От того, что люди молчать не захотели и тряхнули 30 лет назад коммуняк? Так и правильно сделали! А вывод надо сделать простой: трясти снова – и в сто раз сильнее, чем тогда. Чтобы вытрясти эту заразу и настоящих политических проходимцев вместе с нею.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»