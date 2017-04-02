«А что, маляр не может быть пастухом?» 40 2.04.2017, 8:22

11,106

Как чиновники в Минской области «трудоустраивают» граждан.

В каждом районе Минской области теперь работают комиссии, которые помогают трудоустроиться людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Чтобы выполнить поручение Лукашенко и трудоустроить всех безработных белорусов до 1 мая, чиновники пользуются довольно оригинальным подходом.

Большинство комиссий собирается по несколько часов каждый будний день — и так до 30 апреля. Чиновники, руководители организаций и специалисты кадровых служб выслушивают нетрудоустроенного и выдают ему направление на работу либо предлагают освоить новую профессию. «Но зачем 12 человек на прием одного безработного?» — с таким вопросом обратился в редакцию tut.by житель Молодечно.

Комиссию в Молодечненском районе создали 20 марта. Обращаться за помощью в поиске работы молодечненцы могут с понедельника по пятницу с 14.30 до 17.00.

— Но очередь не уменьшается и к 17.00, — возмущается 37-летний житель Молодечно Дмитрий Талайко. — Людей запускают по одному, а в комиссии сидит 12 человек! Если пришел за час до приема, то твое среднее время в очереди — четыре часа.

По специальности Дмитрий маляр. Ему предложили две вакансии: пастухом в деревню Марково или же устроиться в «Стройсервис-Молодечно», где, по словам Дмитрия, не хватает работы даже для имеющихся сотрудников.

— Если отказываешься, дают бланк подписать, что ты не хочешь работать. И еще раз прошу, заметьте: 12 человек сидят в комиссии и принимают только по одному безработному, по два не пускают. Возникает вопрос: зачем столько человек на прием одного безработного? Рассадить их надо в три кабинета - насколько быстрее бы пошел процесс.

Секретарь комиссии Ольга Майстренко уточняла, что в состав комиссии входит около 15 человек. К примеру, заместители председателя райисполкома, председатель районного объединения профсоюзов, депутат «палаты представителей», представители силовых структур.

— Ну не пятнадцать человек, обычно каждый день восемь сидит, — поправляет председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец. — Почему так много? Мы по всем направлениям определили, чтобы разузнать ситуацию гражданина, который к нам приходит. Почему он оказался без работы? Почему не работает? Разные моменты есть: например, по асоциальному поведению, медицинским показаниям. И представитель центральной районной больницы есть, вопросы задает: об инвалидности, прединвалидном состоянии.

Александр Яхновец поясняет, что комиссия работает с 14.30 и до тех пор, пока все люди не будут приняты. В день приходит до 30 человек. Комиссия изучает вакансии, тут же звонит руководителям соответствующих предприятий или организаций и предлагает обратившимся место. Что касается работы по специальности, то тут «выбирать не приходится: такие в основном приходят, что самые востребованные «специальности» — дворник или сторож».

Если у человека нет специальности, его направляют на обучение. По мнению Александра Яхновца, маляр, которому предложили работу пастуха, — это разовый случай:

— А что, маляр пастухом не может работать? Лучше так, чем вообще не работать.

На вопрос, не мешает ли председателю Молодечненского райисполкома выполнять свои обязанности то, что каждый рабочий день как минимум два с половиной часа он проводит на заседании, отвечает:

— Так график устраиваю, чтобы получалось все успевать. Наши служебные обязанности — и это в том числе.