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Активист из Березы: Нас все больше и больше!

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  • 2.04.2017, 8:55
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Фото: EPA

Протестные настроения в Беларуси нарастают, как лавина.

Об этом написал в «Фейсбуке» оппозиционный активист из Березы, фермер Александр Кабанов.

«Общаюсь с людьми… Это просто невероятно! Омон, задержания, избиения, штрафы, сутки, а люди не боятся!!! Наоборот, нас все больше и больше! Неужели начинает проходить страх, неужели открываются глаза, и приходит понимание того, кто у власти!? Да, это так.

Надо ехать по регионам, надо создавать сильную, грамотную команду. Во всех городах Брестской области. Встречаться, обсуждать происходящее, совместно вырабатывать план дальнейших действий.

Со следующей недели начинаем поездки, встречи. Все города области. Начиная с Бреста».


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