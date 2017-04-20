БелАЭС строят рядом с могильником сибирской язвы 15 20.04.2017, 8:47

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В результате работ может измениться движение грунтовых вод и споры опасной болезни попадут в питьевую воду.

Как выяснилось в ходе круглого стола «Островецкая АЭС – новый Чернобыль?», белорусская стройка ведется в непосредственной близости к могильнику, в котором закапывали умерших от сибирской язвы животных. Проблема в том, что в результате работ может измениться движение грунтовых вод, а споры, которые сохраняют возбудитель болезни веками, попадут в питьевую воду. Однако государственные специалисты говорят, что все было учтено и находится под контролем. К сожалению, это не единственная проблема вокруг АЭС.

«Несколько лет назад на Ямале в России нашли источник этой заразы. В результате погибло более 2000 оленей. Тогда шла речь о 30-километровой зоне безопасности. Если это так, то вся строительная площадка БелАЭС попадает в такую зону», – рассказал «Белсату» профессор Георгий Лепин.

Профессор Лепин также вспомнил, что еще в 1993 году место строения БелАЭС было официально признано наихудшим местом для возведения подобных объектов.