Белорусский тренер вошел в тренерский штаб «Спартака» 20.04.2017, 18:47

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Виктор Костюченок

Фото: Sports.kz

Виктор Костюченок будет работать ассистентом нового главкома московского клуба.

Белорусский тренер Виктор Костюченок вошел в новый тренерский штаб «Спартака», пишет belarushockey.com .

Он будет работать ассистентом нового главкома москвичей Вадима Епанчинцева.

Виктор Костюченок родился 7 июня 1979 года в Минске. В качестве игрока в амплуа защитника выступал за клубы «Юность» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Юниор» (Минск), «Арыстан» (Темиртау). Выступал за юношескую, молодежную и взрослую сборные Беларуси.

В качестве тренера работал в МХК «Юность» (Минск) и «Сарыарка» (Караганда).