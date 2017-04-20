закрыть
20 апреля 2017, четверг, 21:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский тренер вошел в тренерский штаб «Спартака»

  • 20.04.2017, 18:47
  • 8,355
Виктор Костюченок
Фото: Sports.kz

Виктор Костюченок будет работать ассистентом нового главкома московского клуба.

Белорусский тренер Виктор Костюченок вошел в новый тренерский штаб «Спартака», пишет belarushockey.com .

Он будет работать ассистентом нового главкома москвичей Вадима Епанчинцева.

Виктор Костюченок родился 7 июня 1979 года в Минске. В качестве игрока в амплуа защитника выступал за клубы «Юность» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Юниор» (Минск), «Арыстан» (Темиртау). Выступал за юношескую, молодежную и взрослую сборные Беларуси.

В качестве тренера работал в МХК «Юность» (Минск) и «Сарыарка» (Караганда).


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет