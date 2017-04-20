Белорусский тренер вошел в тренерский штаб «Спартака»
- 20.04.2017, 18:47
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Виктор Костюченок будет работать ассистентом нового главкома московского клуба.
Белорусский тренер Виктор Костюченок вошел в новый тренерский штаб «Спартака», пишет belarushockey.com .
Он будет работать ассистентом нового главкома москвичей Вадима Епанчинцева.
Виктор Костюченок родился 7 июня 1979 года в Минске. В качестве игрока в амплуа защитника выступал за клубы «Юность» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Юниор» (Минск), «Арыстан» (Темиртау). Выступал за юношескую, молодежную и взрослую сборные Беларуси.
В качестве тренера работал в МХК «Юность» (Минск) и «Сарыарка» (Караганда).