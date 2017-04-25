Четыре привычки, которые изменят вашу жизнь 4 25.04.2017, 21:40

Эти привычки улучшат общее самочувствие, поправят здоровье, повысят жизненный тонус и улучшат настроение.

Как часто мы даем себе обещание начать новую жизнь с нового года, с нового понедельника, с нового дня рождения…. Но часто ли выполняем обещанное? Увы, но нет.

Так вот, чтобы начать новую жизнь не стоит ждать нового дня, можно приступить к ней уже сейчас. Для этого стоит лишь поменять несколько своих ключевых привычек и новая более здоровая жизнь вам гарантирована! Да, это не опечатка, именно привычек, ведь до 80% действий всей своей жизни мы совершаем на автомате, т.е. по привычке. И стоит нам поменять эти автоматические действия, как и жизнь наша изменится в ту или иную сторону.

Изменение привычки – дело не сложное, тут требуется лишь желание и небольшая сила воли, а еще пару месяцев выполнения повторных действий. Ведь, как выяснили ученые, привычка в среднем формируется за 66 дней, пишет obozrevatel.com.

А теперь представляю вам мой ТОП-4 полезных привычек, которые действительно способны изменить жизнь, а именно: улучшить общее самочувствие, поправить здоровье, повысить жизненный тонус, улучшить настроение и многое другое.

Привычка высыпаться

Нельзя недооценивать пользу сна. Здоровый сон, когда мы ложимся спать не позднее 22-23:00, способствует восстановлению эмоционального фона, мышечной и нервной систем организма, регулирует гормоны, улучшает иммунитет, способствует снижению веса.

Заведите себе привычку рано ложиться спать. Начните с малого: каждый день просто ложитесь в кровать на 5-10 минут раньше. Ну а чтобы вам легче было засыпать, минимум за час до сна отключите все гаджеты, приглушите свет, примите расслабляющую ванную или теплый душ, помедитируйте, послушайте расслабляющую музыку.

В идеале засыпать в 21-22:00, тогда уже в 5-6 утра вы будете вставать сами, без будильника, бодрым и полностью отдохнувшим. Вы забудете, что такое хроническая усталость, вялость, раздражительность, пессимизм, переедания.

Привычка пить достаточное количество воды

Вода – второй по важности источник жизни на земле, но если вы спросите себя сколько стаканов простой воды (не включая сладкие напитки, соки, компоты, чай или кофе, супы) вы выпиваете за день, ответ увы может просто звучать как "ни одного". А ведь именно в отсутствии поступления чистой воды в организм могут крыться причины вашего плохого настроения, бессонницы и даже депрессии. Отсюда же сухость кожи, запоры и переедания.

Приучите себя ежедневно выпивать свою суточную норму обычной воды, которая составляет 30 (а по некоторым данным и все 40) мл на каждый кг вашего веса. Вода поддерживает все химические и обменные процессы в организме, для нормального протекания которых порой требуется только свежая, а не выпитая несколько часов назад вода. Осилить свою норму с непривычки может быть сложновато, поэтому лучше вводить воду постепенно, добавляя каждые несколько дней по 1 стакану, доведя их до необходимого количества.

Ну а чтобы в первое время попросту не забывать пить, всегда носите с собой бутылочку с водой, поставьте на телефон напоминалку, или скачайте специальную программу на свой девайс, которая будет не только напоминать, но и считать уже выпитое и оставшееся количество воды.

Привычка правильно питаться

"Мы есть то, что мы едим" - достаточно избитая фраза Гиппократа, не теряющая при этом своей актуальности и сегодня. Практически все болезни – от неправильного питания, а именно: от превалирования закисляющих продуктов в нашем рационе. Мясо, молочка, кондитерские изделия, полуфабрикаты, алкогольные и кофеинсоедржащие напитки – все это продукты, попадание которых в организм приводит к сдвигу кислотно-щелочного баланса в кислую сторону. А именно кислая среда, как доказали ученые, способна провоцировать развитие более, чем 200 болезней (в т.ч. ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания) и значительно снижать иммунитет, ухудшать работоспособность головного мозга, провоцировать обострение хронических заболеваний.

Поэтому введите себе привычку минимум на 60% обогащать свой ежедневный рацион продуктами, ощелачивающими среду организма. Для этого вам нужно отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам и зелени. Пусть вымытые свежие фрукты и ягоды всегда будут у вас под рукой (в вазе на кухонном столе, в сумочке для перекусов и т.д.), овощные салаты станут неотъемлемым блюдом каждого дня, а зеленые коктейли заменят ежедневный утренний прием пищи.

Привычка двигаться

Ну и конечно же привычка активного образа жизни – просто незаменимый атрибут любого, кто хочет жить здорово и здорово. Все дело в лимфатической системе, которая приводится в движение нашими мышцами и застой которой в виду отсутствия физической активности может привести к застою разных отравляющих наш организм веществ и как следствие ухудшению общего самочувствия.

Просто введите себе в привычку проходить ежедневно минимум 10000 шагов. Для этого отдавайте предпочтение лестницам, чаще просто гуляйте пешком, используйте обеденные перерывы для изучения новых маршрутов, а выходные – для активного отдыха всей семьей. Ну а добавив к такой активной жизненной позиции утреннюю зарядку и посещение спортзала 3-5 раз в неделю, вы не только поправите свое здоровье, а еще и приведете тело в порядок.