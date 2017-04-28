Как белорусские власти обманули целый район 8 28.04.2017, 15:17

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Фото: postalovsky-a.livejournal.com

После отмены «чернобыльских» льгот, жители Черикова осталились один на один со своими проблемами.

В этом году две даты оказались рядом: Радуница и день крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века – аварии на Чернобыльской АЭС. Возможно, поэтому при посещении гражданских кладбищ люди много говорили о последствиях аварии на ЧАЭС для жителей Чериковского района, пишет 6tv.by Не для кого не секрет, что чернобыльский след коснулся практически каждой семьи. Официальная статистика, находясь на государевой службе, умалчивает весь трагизм случившегося в апреле 1986 года. Однако свидетельство тому – тысячи жителей района, преждевременно ушедших в мир иной по причине тяжелых болезней, которые напрямую связаны с воздействием радиации. И это не голословно. Чериковские кладбища расширили свои границы настолько, что люди, издалека приехавшие на Радуницу, с трудом отыскивали даже прошлогодние захоронения.

По стечению обстоятельств, накануне названных выше дат, в республике и Чериковском районе прошел очередной Единый день информирования по многозначительным взаимосвязанным между собой темам – «Социальная справедливость – ключевой принцип белорусского государства» и «О радиационно-экологической обстановке в районах Могилевской области, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и принимаемых мерах по дальнейшей ликвидации ее последствий». Как говорится, свежо предание… Чериковляне, не по своей воле ставшие заложниками Чернобыля, не первый год лишены не только прежних «чернобыльских» льгот и помощи, ранее поступавшей из-за рубежа, но и самого жизненно необходимого. На селе закрыт ряд учреждений здравоохранения. В райбольнице подолгу приходится ждать УЗИ-обследований.

Бесплатная медицина – только в лозунгах социально справедливого государства. В качестве примера (по прейскурантам цен на медуслуги в 2007-ом и 2017 годах): УЗИ – щитовидной железы 18 000 – 29 000 руб.; 5.95 – 6.71 (до деноминации это 59 500 – 67 100); молочных желез 9 000 – 25 000; 7.41; органов брюшной полости 32 000 – 48 000; 14.44; гинекологическое 17 000 – 30 000; 5.93 – 6.44; плода 60 000;

Не имея работы, а значит, и постоянного ежемесячного дохода, или имея работу с низкой заработной платой и такую же пенсию, большинство жителей района не могут позволить себе и членам своих семей полноценное питание, хороший отдых, в том числе в санаториях. Отсюда еще одна проблема в районе: высокая заболеваемость туберкулезом, превышающая среднереспубликанский показатель. Из всех районов Могилевской области именно в двух «чернобыльских» – Чериковском и Краснопольском регистрируется наибольшее количество туберкулезных больных.

Маховик всех проблем в районе настолько мощный, что, дай только Бог, не всем попасть под его лопасти.