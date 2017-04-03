В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв 64 3.04.2017, 15:06

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Фото со страницы: vk.com/spb_today

(обновляется) Сообщается о том, что есть погибшие.

Взрыв прогремел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах:

«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

16:25

РИА: на Площади восстания все же обнаружили бесхозный предмет, а не бомбу.

16:21

Власти Петербурга: в больницах 25 человеках, среди них один ребенок.

16:13

«Интерфакс»: взрыв был один. «Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», – сказал источник агентства.

16:05

СК завел уголовное дело. В релизе говорится, что взрыв все же был один.

Что известно к 16:00

– В метро Петербурга произошли два взрыва.

- Погибли 10 человек, 50 пострадали. Среди раненых есть дети.

– Найдена еще одна бомба, неразорвавшаяся. Ее обезвреживают.

– Закрыты все станции метро

- Путин прокомментировал инцидент, сказал, что называть терактом рано, не исключаются все версии.

15:59

Пострадавших при взрыве в метро Петербурга эвакуируют на вертолетах.

Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро https://t.co/yIf0ptI4Ou pic.twitter.com/kADFMtres0 — РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.

15:54

«Фонтанка»: на «Площади Восстания» нашли еще одну бомбу, неразорвавшуюся. Ее обезвреживают.

15.50

НАК говорит, что взрыв был один: в перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью».

15:48

Пресс-секретарь губернатора Полтавченко говорит, что пострадали 50 человек.

ТАСС cообщает, что погибли 10 человек.

Фото со страницы: vk.com/spb_today

По предварительным данным, взрывы произошли на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метрополитена, проверяются данные о погибших.

На место происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

«Интерфакс»: пострадали уже 30 человек, все станции метро закрыты на вход.

CМИ сообщают, что устройство было с поражающими элементами.

Взрывное устройство в петербургском метро было с поражающими элементами, сообщают СМИ https://t.co/EhEKR3CSTF pic.twitter.com/htfxeuOnMe — РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.

Бомбу в вагоне оставили, изучается «экстремистский след»: «Интерфакс».

МЧС подтверждает, что взрыва было два.

Взрывов в СПб было два на двух разных станциях метро - управление МЧС. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 3 апреля 2017 г.