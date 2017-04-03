В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв

В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв64
- 3.04.2017, 15:06
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(обновляется) Сообщается о том, что есть погибшие.
Взрыв прогремел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах:
«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.
16:25
РИА: на Площади восстания все же обнаружили бесхозный предмет, а не бомбу.
16:21
Власти Петербурга: в больницах 25 человеках, среди них один ребенок.
Эвакуация людей со станции "Сенная площадь" в Петербурге https://t.co/EhEKR3CSTF pic.twitter.com/S3PtB45E7w— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
16:13
«Интерфакс»: взрыв был один. «Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», – сказал источник агентства.
16:05
СК завел уголовное дело. В релизе говорится, что взрыв все же был один.
Что известно к 16:00
– В метро Петербурга произошли два взрыва.
- Погибли 10 человек, 50 пострадали. Среди раненых есть дети.
– Найдена еще одна бомба, неразорвавшаяся. Ее обезвреживают.
– Закрыты все станции метро
- Путин прокомментировал инцидент, сказал, что называть терактом рано, не исключаются все версии.
15:59
Пострадавших при взрыве в метро Петербурга эвакуируют на вертолетах.
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро https://t.co/yIf0ptI4Ou pic.twitter.com/kADFMtres0— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
15:54
«Фонтанка»: на «Площади Восстания» нашли еще одну бомбу, неразорвавшуюся. Ее обезвреживают.
15.50
НАК говорит, что взрыв был один: в перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью».
15:48
Пресс-секретарь губернатора Полтавченко говорит, что пострадали 50 человек.
ТАСС cообщает, что погибли 10 человек.
По предварительным данным, взрывы произошли на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метрополитена, проверяются данные о погибших.
На место происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
«Интерфакс»: пострадали уже 30 человек, все станции метро закрыты на вход.
CМИ сообщают, что устройство было с поражающими элементами.
Взрывное устройство в петербургском метро было с поражающими элементами, сообщают СМИ https://t.co/EhEKR3CSTF pic.twitter.com/htfxeuOnMe— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
Бомбу в вагоне оставили, изучается «экстремистский след»: «Интерфакс».
МЧС подтверждает, что взрыва было два.
Взрывов в СПб было два на двух разных станциях метро - управление МЧС.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 3 апреля 2017 г.