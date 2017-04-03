Владимир Япринцев «отбился» от иска почти на $8 миллионов 1 3.04.2017, 16:13

Владимир Япринцев

Решение вынес суд Центрального района Минска.

Суд Центрального района Минска принял решение о признании незаключенным договора займа на 3 млн долларов между Андреем Рабцевичем, проходившим потерпевшим по уголовному делу в отношении Япринцевых и Арабяна, и Владимиром Япринцевым, сообщает tut.by.

Суд также признал не подлежащим исполнению исполнительные надписи по этому договору на сумму около 6 млн долларов.

Этот договор вызывал много вопросов еще в первом, уголовном, процессе — деньги от Рабцевича получал не Владимир Япринцев, а его сын Казбек. В суде Япринцев-старший пояснил, что никаких денег от Рабцевича не получал, договор на его имя был заключен как гарантия возврата долга сына и рассказал, как платил по нему проценты. Позже, когда сумма претензий несколько раз возрастала и достигла 7,9 млн долларов, Владимир Япринцев отказался признавать долг.

В первом процессе стороны неоднократно заметно меня ли свою позицию. К примеру, потерпевший Рабцевич внезапно забыл про выплаченные ему 430 тысяч долларов, хотя ранее и на следствии, и уже во время судебного процесса он подтверждал выплату процентов Владимиром Япринцевым — трижды по 90 тысяч и потом еще 160 тыс. долларов.

— Так вспомните же, сколько вы получали! Вы же деньги дали в долг! 3 миллиона [долларов]! Как вы не помните, записи же должны быть, — возмущался судья Михаил Хома.

Рабцевич ответил, эти цифры ему называл Александр Арабян, «а сегодня затрудняюсь вспомнить». При этом он отказался от прежнего иска в гражданском процессе на 6 млн долларов, обратившись с новым иском уже на 7,9 млн долларов с учетом основного долга, процентов и штрафов. В завершившемся 31 марта гражданском процессе именно эту сумму Рабцевич пытался получить с Япринцева-старшего. При этом даже нашелся свидетель, который якобы передавал Владимиру Япринцеву 3 млн долларов наличными — две сумки, отданные и пересчитанные возле офиса «Трайпла».

Более того, суд решил, что Рабцевич должен вернуть Япринцеву-старшему 54,7 тыс долларов, уплаченные по исполнительной надписи от августа 2015 года. Взыскивать долг потерпевшему придется с Казбека Япринцева и Александра Арабяна, отбывающих наказание.

Решение может быть обжаловано или опротестовано.

Напомним, что 23 августа 2016 года суд Центрального района Минска признал Владимира Япринцева виновным и присудил ему штраф в 500 базовых величин. Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Суд признал Владимира Япринцева виновным по ч. 1 ст. 405 (Заранее не обещанное укрывательство) и приговорил его к штрафу в размере 1000 базовых величин, а учтя содержание под стражей в течение года, смягчил наказание до 500 базовых величин (10 500 рублей — около 5,4 тысячи долларов). Япринцев освобожден в зале суда. Его встретили аплодисментами.