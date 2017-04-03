Путин пообещал поддержку Лукашенко на международных площадках 19 3.04.2017, 22:06

Лукашенко попросил президента РФ поддерживать его во время контактов с лидерами мировых держав.

Президент России Владимир Путин пообещал политическую поддержку белорусскому диктатору на международных площадках и во время контактов с лидерами мировых держав.

Об этом по итогам состоявшихся переговоров рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам белорусского диктатора, много времени стороны уделили обсуждению проблем международной повестки дня. «Особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Евросоюза. Обменялись мнениями о взаимоотношениях с США, как выстраивать эти отношения», - сказал Лукашенко.

«Я, конечно, просил Владимира Владимировича, чтобы он не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в «двадцатке». Я получил заверения в поддержке нас на всех форумах, как это он делал и ранее», - заявил правитель Беларуси.