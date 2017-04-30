На граффити «Минск-Москва» появилась «цитата Ольгерда» 8 30.04.2017, 19:17

«Я твою Москву шатал и Кремль тряс», - гласит новая надпись на скандальном граффити в Минске.

Гигантский рисунок, символизирующий «дружбу» столиц Беларуси и России, был нанесен на фасады двух домов по улице Могилевской в июне прошлого года накануне проведения Дней Москвы в Минске по инициативе представительства российской столицы. Работу выполнил ярославский художник Артур Кашак. Мальчик на рисунке символизирует Минск, девочка — Москву (на их майках нарисованы гербы городов). Граффити вызвало шквал критики и стало объектом насмешек в социальных сетях.

Как сообщает твиттер «Радыё Свабода», сегодня на граффити неизвестный художник оставил надпись: «Я твою Москву шатал и Кремль тряс».

Фото: svaboda.org

Эти слова стали мемом и часто использовались белорусскими интернет-пользователями в качестве подписей к фотожабам. Под этими словами чащего всего использовался образ великого князя литовского Ольгерда, который в истории прославился походами на Московское княжество в 1368, 1370 и 1372 годах.

Напомним, в октябре другой художник дорисовал на граффити новый элемент — колючую проволоку в венке девочки и букете мальчика.