Лев Марголин: Нужно у властей спросить, куда девались деньги

Лев Марголин: Нужно у властей спросить, куда девались деньги7
- 5.04.2017, 10:42
Договоренности Лукашенко и Путина озадачили экономистов.
После переговоров правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что восстановление поставок нефти начнется «уже более или менее синхронно» с выплатой Беларусью задолженности за газ в размере 726 млн долларов.
Где белорусское руководство найдет деньги на выплату долга?
Злотников: Свободных денег в Беларуси нет
Экономист Леонид Злотников напоминает, что наша страна живет в условиях кризиса и нехватки ресурсов.
– В прошлом году профицит в бюджете если и был, то уходил на пенсии. То есть свободных денег у нас нет. Не нужно забывать и о том, что страна также выплачивает долги по различным кредитам, все расписано по месяцам, – заявил экономист изданию «Завтра твоей страны».
Вспоминая прежние расчеты по задолженностям, Леонид Злотников отмечает, что ранее Лукашенко мог взять у России кредит, из которого и выплачивались прежние долги.
– Я думаю, что правители оговаривали такую возможность и в этот раз, – говорит эксперт.
Комментируя итоги встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, уже заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750−800 млн долларов.
По оценке некоторых экспертов, сумма рефинансирования долга как раз близка к размеру долга за газ. Получается, российская сторона даст деньги самой себе, а на покрытие задолженности по кредитам Беларуси придется искать деньги в другом месте.
Маловероятной считает Леонид Злотников перспективу руководства Беларуси взять кредит у других стран. Китай, напоминает он, дает кредиты только под конкретные проекты.
– Других реальных вариантов, кроме как залезть в золотовалютные резервы, пока не видно, – отмечает Леонид Злотников.
По итогам 2016 года золотовалютные резервы страны в соответствии с методологией Международного валютного фонда составили почти 5 млрд долларов.
– Их хватит на два месяца импорта, хотя безопасной считается цифра трехмесячного объема импорта. Но у нас уже была ситуация, когда золотовалютные резервы соответствовали 1,5 месяцам объема импорта. И это может вновь повториться, – говорит Леонид Злотников.
Марголин: Нужно у властей спросить, куда девались деньги
Экономист Лев Марголин считает, что проблем с выплатой газового долга быть не должно.
– Российский газ потребляют конкретные потребители – корпоративные и физические лица. Все это время они исправно платили. Нужно у властей спросить, куда девались деньги, – говорит Лев Марголин. – Я думаю, что власть, идя на конфликт, прекрасно понимала, что деньги России все же придется отдать. Скорее всего, эти средства аккумулировали на одном из этапов цепочки расчетов с потребителями.
Лев Марголин также обращает внимание на недавние слова российского посла Александра Сурикова о том, что РФ покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов за кубометр.
– Так что я думаю, вопрос с белорусской стороны не в деньгах, а в желании использовать их на другие цели, – говорит экономист.