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Лев Марголин: Нужно у властей спросить, куда девались деньги

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  • 5.04.2017, 10:42

Договоренности Лукашенко и Путина озадачили экономистов.

После переговоров правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что восстановление поставок нефти начнется «уже более или менее синхронно» с выплатой Беларусью задолженности за газ в размере 726 млн долларов.

Где белорусское руководство найдет деньги на выплату долга?

Злотников: Свободных денег в Беларуси нет

Экономист Леонид Злотников напоминает, что наша страна живет в условиях кризиса и нехватки ресурсов.

– В прошлом году профицит в бюджете если и был, то уходил на пенсии. То есть свободных денег у нас нет. Не нужно забывать и о том, что страна также выплачивает долги по различным кредитам, все расписано по месяцам, – заявил экономист изданию «Завтра твоей страны».

Вспоминая прежние расчеты по задолженностям, Леонид Злотников отмечает, что ранее Лукашенко мог взять у России кредит, из которого и выплачивались прежние долги.

– Я думаю, что правители оговаривали такую возможность и в этот раз, – говорит эксперт.

Комментируя итоги встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, уже заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750−800 млн долларов.

По оценке некоторых экспертов, сумма рефинансирования долга как раз близка к размеру долга за газ. Получается, российская сторона даст деньги самой себе, а на покрытие задолженности по кредитам Беларуси придется искать деньги в другом месте.

Маловероятной считает Леонид Злотников перспективу руководства Беларуси взять кредит у других стран. Китай, напоминает он, дает кредиты только под конкретные проекты.

– Других реальных вариантов, кроме как залезть в золотовалютные резервы, пока не видно, – отмечает Леонид Злотников.

По итогам 2016 года золотовалютные резервы страны в соответствии с методологией Международного валютного фонда составили почти 5 млрд долларов.

– Их хватит на два месяца импорта, хотя безопасной считается цифра трехмесячного объема импорта. Но у нас уже была ситуация, когда золотовалютные резервы соответствовали 1,5 месяцам объема импорта. И это может вновь повториться, – говорит Леонид Злотников.

Марголин: Нужно у властей спросить, куда девались деньги

Экономист Лев Марголин считает, что проблем с выплатой газового долга быть не должно.

– Российский газ потребляют конкретные потребители – корпоративные и физические лица. Все это время они исправно платили. Нужно у властей спросить, куда девались деньги, – говорит Лев Марголин. – Я думаю, что власть, идя на конфликт, прекрасно понимала, что деньги России все же придется отдать. Скорее всего, эти средства аккумулировали на одном из этапов цепочки расчетов с потребителями.

Лев Марголин также обращает внимание на недавние слова российского посла Александра Сурикова о том, что РФ покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов за кубометр.

– Так что я думаю, вопрос с белорусской стороны не в деньгах, а в желании использовать их на другие цели, – говорит экономист.


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