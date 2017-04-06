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Вячеслава Косинерова признали политзаключенным

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  • 6.04.2017, 10:37
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Вячеслав Косинеров
Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитники требуют немедленного освобождения активиста.

В совместном заявлении белорусских правозащитных организаций говорится о том, что уголовное преследование Вячеслава Косинерова имеет политически мотивированный характер, сообщает сайт spring96.org.

Совместное заявление правозащитных организаций Беларуси:

«28 марта 2017 года стало известно, что активисту Вячеславу Косинерову, который отбывал 15-суточный административный арест за участие в демонстрации 17 февраля в г. Минске, предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Обвиняемый взят под стражу и переведен в СИЗО МВД в г. Минске, где содержится по сей день.

Основанием для уголовного преследования Косинерова стала проведенная им 12 марта 2017 г. у здания МВД в г. Минске акция-перформанс. Она выразилась в том, что Косинеров накинул петлю на статую полицейского-городового времен Российской империи, установленную по заказу министра внутренних дел у здания МВД во время празднования столетия белорусской милиции в феврале 2017 г. Таким образом активист выразил свой публичный протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста.

В связи с этим мы, представители правозащитных организаций Беларуси, отмечаем следующее:

Действия Косинерова явно не подпадают под состав уголовного хулиганства, не несут общественной угрозы, которая является необходимым признаком преступления (см. Экспертное заключение по уголовному преследованию Вячеслава Косинерова). Эти действия не связаны с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, не характеризуются особым цинизмом, не имеют хулиганского мотива, а являются выражением мнения, которое включает свободу, среди прочего, распространять всякого рода информацию и идеи путем, в том числе, художественных форм выражения или иными средствами по своему выбору. Это право хотя и не является абсолютным, но его ограничение в данном случае явно непропорциональное, не основывается на общепризнанных принципах ограничения свободы выражения и ставит под угрозу само осуществление этого права.

При таких обстоятельствах квалификация действий Косинерова как умышленно совершенного хулиганства, заключение его под стражу и возможное дальнейшее ограничение свободы являются чрезмерными и направленными на изоляцию Косинерова. Этот уголовное преследование, как и предыдущее, в августе 2015 года, обусловлено его активностью в анархистском движении, а также местью органов милиции. Таким образом, уголовное преследование Косинерова имеет политически мотивированный характер.

В связи с лишением свободы на таких основаниях, мы считаем Вячеслава Косинерова политическим заключенным и требуем от властей Беларуси прекращения уголовного преследования и его немедленного освобождения».

Под заявлением подписались:

ПЦ «Весна»

«Белорусский Хельсинский комитет»

«Белорусская ассоциация журналистов»

«Центр правовой трансформации»

Комитет защиты репрессированных «Солидарность»

Белорусский дом прав человека имени Б.Звоскова

ПУ «Белорусский документационный центр»

РОО "Белорусский ПЕН-центр"

РОО "Правовая инициатива"


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