Роман Яковлевский: Переговоры Путина и Лукашенко оказались каким-то другим мероприятием 9 6.04.2017, 10:54

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Обреченные лица белорусских чиновников стали лучшей иллюстрацией к встрече двух правителей.

Политический обозреватель Роман Яковлевский прокомментировал изданию «Беларуская праўда» итоги пятичасовых переговоров правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

- 3 апреля правители Беларуси и России объявили, что «все спорные споры решены». Хотелось бы уточнить: какие проблемы однозначно сняты с повестки дня?

– Среди таких проблем, по словам участников питерской встречи, – оплаты Минском задолженности за газ в размере около 800 млн долларов. Уверяют, что путем поэтапного рефинансирования россиянами этого долга. Но, похоже, толком пока никто из ответственных за возникшую ситуацию публично не может сказать, как все будет происходить в реальности. По-моему, такая неясность и способна создать реальную угрозу национальной безопасности Беларуси, которая постепенно, но все же осознается ее гражданами.

- Москва достаточно активно комментирует результаты третьеапрельских переговоров, белорусская сторона фактически ретранслирует российскую позицию. Однако руководство Беларуси умалчивает о самом главном: какую цену придется заплатить за компромисс?

– Все обратили внимание на то, с какими растерянными, а то и обреченными лицами слушали белорусские чиновники Путина и Лукашенко, которого они сопровождали в Питере. Некоторым телезрителям российских телеканалов даже показалось, что эти чиновники присутствуют на какой-то панихиде. А ведь им обещали заседание Высшего госсовета союзного государства, где бессменно председательствует их бессменный руководитель. Но это оказалось каким-то другим мероприятием под руководством другого, реального руководителя. Он-то и дал десять суток на раздумья своим белорусским слушателям, как жить в таком «союзном государстве», которое еще некоторые политики называют химерой.

- Сразу после переговоров Лукашенко обмолвился: стороны договорились о совместной деятельности в сфере безопасности. Не стала ли «сфера безопасности» той самой волшебной палочкой, которая смягчила сердце Путина?

– Конечно, происшедший в питерском метро кровавый террористический акт повлиял на атмосферу встречи Путина с Лукашенко. Насколько известно, вместо плановых 30 минут она длилась около 5 часов. Естественно, доминирующей стала тема безопасности. А она касается всех сфер жизни граждан обоих государств, которые так и не получили союзного гражданства. Ведь нет такого субъекта международного права, как «союзное государство». Но это вовсе не исключает необходимости в совместной деятельности в сфере безопасности.