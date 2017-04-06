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С завтрашнего дня отменяются поезда в Национальный аэропорт «Минск»

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  • 6.04.2017, 11:17
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С пятницы добраться на поезде из Минска до Национального аэропорта не получится.

Из-за начала работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы составы временно перестанут курсировать, сообщает tut.by.

О том, как долго это продлится, в справочной железной дороги не говорят.

— В пятницу на этом участке начинается ремонт дороги, — поясняет диспетчер. — Поэтому все поезда по маршруту отменяются. Ограничений по времени ремонта нет, поэтому позванивайте, интересуйтесь.

Добираться в аэропорт в справочной посоветовали автобусом или маршруткой.


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