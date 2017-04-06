Народные протесты в Бобруйске продолжаются 2 6.04.2017, 11:33

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Фото: tut.by

На митинге 9 апреля изберут представителей народа для круглого стола с властью.

В эти выходные в Бобруйске снова пройдет митинг против декрета №3, на этот раз разрешенный властями. Акция намечена на 9 апреля на 12.00. Место проведения – Бобруйск, площадка около стадиона фабрики «Славянка».

Заявитель мероприятия, лидер бобруйского отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова рассказала praca-by.info, почему организаторы решили изменить формат протестной акции.

– Власти по сути проигнорировали многочисленные акции против декрета «о тунеядстве», прокатившиеся волной по всей стране, решили спустить на тормозах. А в Минске бросили против мирных демонстрантов сотни вооруженных спецназовцев. Лукашенко ничего не стоит изменить статус «временно приостановленный» по отношению к декрету №3 на «вновь запущенный», - говорит профсоюзная активистка.

Галина Смирнова считает, что требование должно остаться неизменным – полная отмена антиконституционного и антинародного декрета.

Фото: Babruysk.by

– Нам необходимо быть конкретными и решительными, продолжать настаивать на выполнении наших требований. Поэтому на митинге в это воскресенье мы изберем уполномоченных представителей народа, которые смогут донести требования граждан на круглом столе с представителями властей, – поясняет она и продолжает:

– Мы не случайно предлагаем формат круглого стола для ведения диалога с властью – ведь он подразумевает равноправие его участников.

Я обращаюсь ко всем, кто выходил на акции до этого и к тем, кого там по какой-то причине не было, – мы должны показать, что можем действовать конструктивно и готовы решать проблемы, с которыми сталкиваемся каждый день, – говорит профсоюзная активистка. – Несправедливый декрет №3, безработица, неудовлетворительная работа коммунальных служб, незаконно арестованные – проблемы, коснувшиеся многих бобруйчан, которые, к сожалению, игнорируют слуги народа.

– Наша цель – отмена декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Я хочу, чтобы люди поняли, что акция 9 апреля – это не просто наша попытка быть услышанными, это шанс для власти исправить свою ошибку, пока это еще возможно, – подытожила профсоюзный лидер Галина Смирнова.

Отметим, что акция в Бобруйске разрешена исполкомом и будет носить мирный характер.