Дворкович поймал Лукашенко на лжи 17 6.04.2017, 11:48

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Аркадий Дворкович

Беларусь никогда не подавала в суд на Россию из-за нефти.

Беларусь не стала подавать в суд на Россию из-за разногласий в вопросе реализации нефтяных контрактов.

«Беларусь не подавала иска. Его не было», — заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, сообщает rns.online.

Напомним, что 3 февраля Лукашенко заявил о подаче в суд иска из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти.

«Мы не смогли договорится по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет», — сказал он.

«Они начали нарушение всех договоренностей — резать нефть. Мы обратились в суд согласно наших договоренностей, судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально, когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают репу драть?» — спросил Лукашенко.

3 апреля по итогам переговоров президента России Владимира Путина с Лукашенко было объявлено, что Россия и Беларусь договорились об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия согласилась увеличить поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год, а Беларусь обязались погасить долг перед «Газпромом» в размере $726 млн.