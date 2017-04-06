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Проект белоруса впервые прошел отбор у самого известного в мире венчурного фонда

  • 6.04.2017, 11:59
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Дмитрий Бируля — справа

Дмитрий Бируля разработал программу, позволяющую серьезно сэкономить время и деньги на ведение бизнеса.

Дмитрий Бируля стал первым белорусским стартапером, который прошел акселератор Y Combinator, считающийся самым известным и почетным в мире. Предприниматель попал туда со своим проектом IQBoxy, пишет tut.by.

IQBoxy — удобная программа для автоматизации управления расходами бизнеса. Это единственное приложение с возможностью оцифровки документов в режиме реального времени, в котором используется машинное обучение. Использование программы, по заверению авторов, позволяет сэкономить время и деньги на ведение бухгалтерского учета.

Проект основали два инженера — австралиец Эрнест Семерда и белорус Дмитрий Бируля.

Y Combinator — венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий. Фонд дважды в год инвестирует 120 тысяч долларов в большое количество компаний, а затем в течение трехмесячного периода работает с теми, кто поступил на программу, помогает создавать продукт и найти инвесторов.

Журнал Wired назвал Y Combinator «стартовой площадкой для стартапов» и «наиболее влиятельной программой для выращивания предпринимателей в сфере ИТ».

Средняя оценка стоимости бизнеса компаний, прошедших через Y Combinator, согласно данным его основателя, составляет 22,4 млн долларов. Через акселератор прошли такие компании, как reddit, Airbnb и Dropbox.


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