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Перед приездом Лукашенко в Ветке нашли 500-килограммовую бомбу

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  • 6.04.2017, 12:31
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Архивное фото gp.by

«Находка» была обнаружена во время благоустройства улиц города.

Райцентр Ветку продолжают готовить к приезду президента Беларуси на очередную годовщину Чернобыльской катастрофы. Пр проведении работ по благоустройству улиц в городе нашли 500-килограммовую немецкую авиабомбу, которая была во взведенном состоянии, пишет kp.by.

Рядом с местом обнаружения боеприпаса находился газопровод, обеспечивающий газом жилые дома, больницы, сады и школы. Поэтому авиабомбу осторожно погрузили автокраном в спецмашину, вывезли в зону отселения Ветковского района и там взорвали. Говорят, взрыв был такой силы, что его услышали даже в 20 километрах от полигона.

Фото: МЧС
Фото: МЧС

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