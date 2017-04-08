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Летите, голуби, летите!

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  • Светлана Калинкина
  • 8.04.2017, 11:18
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Светлана Калинкина

Милицейское начальство доказало свою глупость и клиническое тугоумие.

Между КГБ и МВД, как известно, с советских времен существует соперничество по поводу ума и сообразительности.

И этот раунд, безусловно, за КГБ. Наследники железного Феликса в том, что касается памятников, оказались умнее.

Единственный на постсоветском пространстве памятник сотрудникам КГБ, как несложно догадаться, установлен в Беларуси. Но спрятали его подальше от людских глаз – на территории Академии национальной безопасности.

И правильно сделали! Потому что не надо быть опытным разведчиком и гуру-аналитиком, чтобы спрогнозировать судьбу подобного скульптурного творения. Люди как минимуму заплюют, а как максимум будут настойчиво поливать краской. Можно и пугать, и мстить, и ловить, и сажать, но по-другому не будет. Потому как служба такая. Плохой бэкграунд.

А вот милицейскому руководству ума не хватило. Они помпезно «презентовали» столице царского городового и теперь вынуждены возле злополучной скульптуры нести круглосуточное дежурство. Потому как не любит наш народ милицию, воспоминаний о царских городовых не любит. И слишком многим горожанам от такой городской скульптуры как минимум плеваться хочется. А как максимум…

Вячеслав Косинеров накинул на шею памятника символическую петлю. В старых традициях одной извилины, которая от фуражки, Косинерова, конечно же, посадили. Вот только решили ли этим проблему, стал ли народ к милиции с большей симпатией относиться?.. Да, наоборот. Ведь только глупость свою доказали, клиническое тугоумие. Потому как в стране появился новый политический заключенный, Беларусь теперь будут полоскать в отчетах-резолюциях по поводу свобод и прав человека. А все из-за чего? Из-за городового…

Молодцы, парни! Послужили стране.

Но чем дальше – тем смешнее.

Собачка аккурат возле «святого для милиционеров места» задрала лапку. Естественно, стражи порядка отстояли честь мундира – ловили и хозяина, и собачку. Словили. Зато теперь только ленивый на происшествии не оттоптался. Собачка же была в сговоре с Косинеровым. То есть преступление совершено группой лиц. Теракт почти. Покушение на основы государственного строя… Предотвратили… Награды всем! И ордена, и медали, и именное оружие! Поскольку … а если голуби на голову городового покакают?.. Стрелять придется. Изо всех стволов и по голубям, и по воробьям. А опосля министру Шуневичу – звание ген алиссимуса. За проявленную бдительность…

Ну вот, просится человек в герои фельетонов. Пищом пищит… Ведь если бы кто-то и хотел спровоцировать милицию на дурь, нарастающую в геометрической прогрессии, то вряд ли придумал бы что-то лучшее, чем министр, – поставить в центре города скульптуру городового и заставить его защищать…

Светлана Калинкина, Belsat.eu


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