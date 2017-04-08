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Ракетный удар по Сирии – предупреждение Ирану и КНДР

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  • 8.04.2017, 12:58
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Ричард Вейтц

Демонстрация военной силы в Сирии должна восстановить доверие к США в регионе.

Отдав приказ о ракетной атаке на авиабазу сирийских правительственных войск, администрация США сделала «тщательно рассчитанный предупредительный выстрел», считает директор Центра политического и военного анализа Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вейтц (Richard Weitz. Hudson Institute), передает Голос Америки.

«Это единичный удар, который должен послужить предупреждением и восстановить политику сдерживания, направленную на предотвращение новых случае использования оружия массового поражения в Сирии», – заявил он.

Кроме этого, по мнению эксперта, силовая акция должна восстановить доверие к США, и еще раз продемонстрировать, что Вашингтон больше не намерен ограничиваться ничем не подкрепленными угрозами, как это было в 2013 году, когда Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой после применения Дамаском химического оружия против своих граждан.

«Вашингтон хочет, чтобы в Пхеньяне и Тегеране поняли, что им будет угрожать такая же решительная военная акция, если они попробуют использовать или даже начнут подготовку к использованию оружия массового поражения», – говорит Ричард Вейтц.

Эксперт считает, что Дональд Трамп полностью изменил свою политику по отношению к Сирии. Еще недавно глава Белого дома был готов признать легитимность правительства Башара Асада и вместе с Россией начать борьбу с боевиками ИГИЛ в Сирии, тем более, что недавний теракт в Санкт-Петербурге стал еще одним напоминанием о необходимости взаимного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

«Полученные свидетельства об использовании правительством Сирии химического оружия заставили президента (США) принять решение (о проведении военной операции), и сделали невозможным какое-либо сотрудничество с Асадом, – уверен Ричард Вейтц. – Все надежды на сотрудничество между США, Россией и властями Сирии исчезли, так что теперь нам всем нужно попытаться найти новый сценарий для взаимодействия».


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