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Арестованный по «делу патриотов» Ян Михальков освобожден из СИЗО

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  • 1.05.2017, 17:58
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За решеткой продолжают оставаться 18 человек.

Ян Михальков, который, как и отец Николай Михальков, был задержан в рамках уголовного дела «о подготовке массовых беспорядков», уже на свободе.

Парень был освобожден из СИЗО-1 29 апреля. Условия его освобождения Правозащитному центру «Весна» неизвестны.

Ян Михальков был задержан 21 марта, его отец, руководитель бобруйского клуба «Патриот», - 24 марта. Сначала они содержались в СИЗО КГБ, где им официально было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ. Позже обоих перевели на «Володарку».

Надо отметить, что Михальковы остаются в числе трех фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков», которым, по имеющейся информации, не предъявлено дополнительное обвинение - по делу о незаконном вооруженном формировании.

Таким образом, за решеткой продолжают оставаться 18 человек с обвинением в «подготовке массовых беспорядков» (часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса), 16 из них также проходят по делу, возбужденному по статье 287 УК.


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