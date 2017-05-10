Активист из Борисова будет защищать свои права в ООН 2 10.05.2017, 15:30

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Минский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу Михаила Васильева.

Минский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу борисовчанина Михаила Васильева, оставил без изменения постановление судьи суда Борисовского района Сергея Герасимовича от 27 марта 2017 года, пишет ex-press.by.

Член Объединенной гражданской партии Михаил Васильев был обвинен в совершении мелкого хулиганства.

По свидетельским показаниям сразу трех офицеров милиции, капитанов Юрия Зенькова и Сергея Пыжика, а также майора Ивана Сапченко, вечером 25 марта Михаил Васильев «размахивал руками и нецензурно выражался» в общественном месте на улице у магазина «Евроопт» на улице Гагарина.

Видеозапись с камер наблюдения магазине «Еврооопт» и которая должна была бы свидетельствовать о правдивости слов Васильева, утверждавшего, что был задержан в магазине возле кассы капитаном Зеньковым без объяснения причин, в суде не была предоставлена.

По официальному сообщению руководителя службы безопасности магазина, поступившем в суд в соответствии с ходатайством защиты, в указанное время в системе видеонаблюдения «велись ремонтные работы».

Минский областной суд не нашел оснований для пересмотра постановления борисовского судьи Сергея Герасимовича об административном наказании Михаила Васильева денежным штрафом в размере 6 базовых величин (138 рублей).

Как рассказал Михаил Васильев, он намерен обращаться с жалобой на неправомерный, по его мнению, приговор в международный правозащитный орган в системе ООН – Комитет по правам человека.