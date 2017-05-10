В Беларуси будут штрафовать за электронные сигареты 14 10.05.2017, 16:31

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Новый декрет предполагает значительное ужесточение правил оборота электронных сигарет.

На Национальном правовом интернет-портале выложен для обсуждения проект декрета Лукашенко «О государственном регулировании оборота табачных изделии и электронных систем курения». Он предполагает значительное ужесточение правил оборота электронных сигарет, а также их рекламы.

Проектом декрете предусмотрен запрет на рекламу электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курение, пишет belmarket.by.

Использование электронных систем курения в местах, где это запрещается, будет наказываться штрафом до 4 базовых величин (на данный момент базовая величина составляет 23 рубля). Право составлять протоколы об административном правонарушении получат представители МВД, транспортной инспекции, органов пассажирского городоского, железнодорожного транспорта, метрополитана.

С 1 января 2019 года государство получит исключительное право на импорт жидкостей для электронных систем курений (код 3824 ТН ВЭД). Оптовая и розничная торговля жидкостями для электронных сигарет будет лицензироваться.

С 1 января 2018 года продаваться электронные сигареты и жидкости для них в магазинах более 1000 кв. м можно будет только в специальных отделах.

Также декрет содержит ужесточение правил оборота обычных табачных изделий. С 1 января 2021 года будет запрещено хранить и продавать табачные изделия с помощью оборудования, размещенного в кассовой зоне.

Предложения и замечания по проекту декрета можно оставляться на Национальном правовом интернет-портале.