Европейский банк реконструкции и развития поставил неуд луканомике 4 10.05.2017, 16:44

1,766

ЕБРР сделал неутешительный для Беларуси прогноз.

В майском отчете авторитетной международной организации отмечается, что белорусская экономика в 2017 году будет находиться в состоянии застоя, а рост ВВП по итогам года составит не более 0,5%, пишет «Салідарнасць».

Ранее ЕБРР прогнозировал более существенный рост – примерно на 1%.

Пересмотреть прогноз в сторону ухудшения экспертов заставил низкий объем золотовалютных резервов Беларуси, а также рост доли проблемных кредитов в банковской системе, которая составила более 13%.

– В свете этих проблем мы прогнозируем, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году, – говорится в обзоре.

Одновременно с этим ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины – на 2%.