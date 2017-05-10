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Европейский банк реконструкции и развития поставил неуд луканомике

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  • 10.05.2017, 16:44
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ЕБРР сделал неутешительный для Беларуси прогноз.

В майском отчете авторитетной международной организации отмечается, что белорусская экономика в 2017 году будет находиться в состоянии застоя, а рост ВВП по итогам года составит не более 0,5%, пишет «Салідарнасць».

Ранее ЕБРР прогнозировал более существенный рост – примерно на 1%.

Пересмотреть прогноз в сторону ухудшения экспертов заставил низкий объем золотовалютных резервов Беларуси, а также рост доли проблемных кредитов в банковской системе, которая составила более 13%.

В свете этих проблем мы прогнозируем, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году, – говорится в обзоре.

Одновременно с этим ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины – на 2%.


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