Николай Статкевич поддержал «Хартию-97» 6 10.05.2017, 17:01

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Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич поддержал редакцию «Хартии'97» в ситуации, когда ее лишили помещения в Белорусском доме.

Кроме этого, против сайта была развязана кампания травли в госСМИ и в интернете.

«Напуганные завидуют мужественным. И ищут низкие мотивы в их поступках. Предатели ненавидят стойких. И защищают предателей, радостно приветствуя пополнение своих рядов. Слабые не любят сильных. И счастливы, считая, что сильного унизили», — считает Статкевич.

«1 мая сотни мужественных людей, несмотря на их окружение автозаками, все равно провели демонстрацию на проспекте Независимости, чтобы защитить свое достоинство и требовать свободу новым политзаключенным. Уверен, что среди них не было ни одного из тех, кто так восторженно участвовал в наездах на Хартию. Там были, в большинстве, новые люди, люди из регионов... И простые люди, которые читают "Хартию-97". Ведь она, в отличие от большинства других демократических СМИ, пишет, прежде всего, для них. Кто-то же должен писать и для большинства, иначе, как мы победим, если не станем большинством?»

«Мы все не ангелы. Но наши потомки и родина будут судить нас не за это. Сказано же, что «по делам их узнаете их». Ясно, за кем дела.

Не случайно во всех последних «шедеврах» официальной пропаганды среди объектов нападения обязательно есть представители Хартии. А шавки режима нападают на самых опасных для него. Тот случай, когда врагам стоит верить. Поэтому — держись, Наталья! Держитесь друзья! Мужества, твердости и сил вам!» — подытоживает Статкевич.

Напомним, ранее директора Белорусского дома в Варшаве Владимир Кобец и Алесь Зарембюк лишили сайт «Хартии-97» и гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» служебных помещений.