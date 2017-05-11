Олеся Садовская: Прокуратура доказала свое недосуществование 5 11.05.2017, 10:48

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Олеся Садовская

Фото: belprauda.org

Жительница Молодечно заявляет, что местная милиция угрожает ей реальным сроком.

Начальник отдела образования Молодечненского района Драпеза И.Ф. совместно с прокуратурой Молодечненского района пытались отобрать у Олеси Садовской дочь, однако суд отказал. Вскоре по заявлению Драпезы И.Ф. против женщины возбудили уголовное дело, пишет belprauda.org.

«В прошлую среду инспектор УИИ Молодечненского РОВД А.Гришан угрожал мне сутками только за то, что я ходила в школу к дочке, а сегодня – уже тюрьмой. Требует, чтобы я давала пояснения об исполнении родительских обязанностей, при этом с материалами личного дела знакомить отказывается, препятствует присутствию адвоката – не поясняет, в рамках какого производства проводится опрос, – рассказала Олеся Садовская. – 21 апреля исполнилась половина срока, который я провела под домашним арестом. Поражает тот факт, что прокуратура спокойно воспринимает то обстоятельство, что моя дочь не внесена в приговор как смягчающее обстоятельство, но не принимает никаких мер за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к начальнику отдела образования Драпезе И.Ф., к виновным за ошибочно выставленный мне диагноз, за ласточку и многочисленные правонарушения. Прокуратура демонстрирует свое недосуществование – я их даже уже не воспринимаю как орган».

«Первое нарушение буквально перед условно-досрочным освобождением мне вынесли за то, что я позвонила в РОВД и уведомила о том, что мы с дочерью выйдем за покупкой обуви. Считаю, что такое давление может быть связано с тем, что независимые эксперты-психиатры в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам дали показания против прокуратуры и следствия. Полагаю, молодечненские силовики пытаются остановить разбирательство, изолируя меня, однако это бесполезно: юристы смогут закончить процедуру и без моего участия», – делится женщина.

Напомним,17 июня 2016 года судья суда Молодечненского района Павел Жечко признал Олесю Садовскую виновной в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, из мести за выполнение служебных обязанностей и по ч. 1 ст. 366 УК Республики Беларусь, и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года шесть месяцев.

Олеся Садовская подавала в Минский областной суд апелляционную жалобу на приговор суда Молодечненского района. Прокуратура также обжаловала приговор по уголовному делу. 5 августа 2016 года Минский областной суд оставил в силе приговор жительнице Молодечно Олесе Садовской.

18 апреля жительница Молодечно Олеся Садовская подала надзорную жалобу прокурору Минской области на приговор суда Молодечненского района о назначении ей ограничения свободы, или «домашней химии», в виде 2 лет и 6 месяцев.