Сотрудница рыбхоза под Солигорском добилась оплаты почти 800 часов работы 2 11.05.2017, 11:12

Архивное фото kurjer.info

За 2016 год женщине не учли 748 часов работы.

Почти половину рабочего времени работница рыбхоза в Солигорском районе проводила в дороге от сортировочной базы до торговой точки, однако наниматель не считал, что за это нужно платить. За 2016 год женщине не учли 748 часов работы. Решить вопрос получилось без обращения суд, работнице выплатили деньги за это время, пишет belchas.by.

В ОАО «Рыбхоз Красная Слобода» Солигорского района Ирина Вербицкая (имя и фамилия изменены по этическим причинам. — Прим.) пришла работать продавцом 17 лет назад. Работа не из легких: ранние подъемы, целый день на улице, и в холод, и в жару. Ежедневно Ирина проводит несколько часов в пути до торговой точки и обратно, но наниматель отказывался признавать это время рабочим и оплачивать его.

— Работы не боюсь, если есть покупатель, могу продавать рыбу и до позднего вечера, несмотря на график, — рассказывает она. — Дисциплину не нарушаю, грамоты от рыбхоза получала и была занесена на доску почета, но работать в таких условиях уже стало невыносимо. Хочется иметь достойную зарплату за свои старания. За последний год зарплата значительно упала — в среднем до 3,5 тысячи рублей. На все вопросы «почему?» наниматель отвечает, что мы не вырабатываем норму времени и план продажи. Как это понимать?! Ведь мой рабочий день, бывает, начинается в 5 утра, а возвращаюсь домой глубоким вечером. «Восьмерки» в табеле за все эти старания мне ставили, как будто одолжение делали.

Устав терпеть несправедливость, в октябре прошлого года Ирина обратилась в Минский обком профсоюза работников агропромышленного комплекса. В ситуации продавца выездной торговли разбирался главный правовой инспектор труда обкома Кирилл Азаренко. Специалист выехал в рыбхоз и изучил необходимые документы. Согласно контракту, у Ирины установлены 8-часовой рабочий день и разъездной характер работы, за который производится доплата — 50% от нормы суточных при однодневной командировке на расстояние 50 км и 100% от нормы суточных при однодневной командировке свыше 50 км. Начинается рабочий день Вербицкой на сортировочной базе в Солигорске, где продавец принимает рыбу, затрачивая на это порядка 30 минут, что учитывается и отражается в табелях учета рабочего времени. Потом с товарно-транспортной накладной на руках она отправляется в путь вместе с водителем на транспорте нанимателя. Место назначения при этом регулярно меняется, так как точки выездной торговли рыбой размещаются в разных районах Минской области. Время проезда к торговой точке и обратно в среднем может достигать 7 (!) часов в день. Непосредственно на торговой точке продавец реализует товар в течение 4,5 с половиной часов, затем возвращается на склад, где сдает оставшуюся рыбу.

— Фактически отработанное время продавца при выездной торговле составляет порядка 6,5 часа, хотя в интересах нанимателя он затрачивает в общей сложности около 12 часов, — комментирует Кирилл Азаренко. — За 2016 год Ирине не учли 748 часов работы — время, которое она провела в пути от базы до торговой точки. Парадокс в том, что водителям, которые работают с продавцом, оплачивают все отработанное время — то есть 12 часов. Важный момент: продавец фактически экспедирует рыбу все время, то есть отвечает за полученный на базе товар, находясь даже в дороге.

Как рассказал правовой инспектор, наниматель нарушил статьи 57, 89, 110 и 133 Трудового кодекса, согласно которым обязан обеспечивать нормальные условия труда работников и выдавать вознаграждение за выполненную работу в зависимости от ее сложности с учетом фактически отработанного времени. При этом рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым договором и распорядком обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. Данный факт наниматель обязан учитывать в табелях учета рабочего времени.

Обком отраслевого профсоюза выдал нанимателю соответствующую рекомендацию, но руководитель рыбхоза отказался ей следовать и продолжал стоять на своем: время, проведенное в пути от сортировочной точки до места продажи, не включается в оплату труда работника. Кстати, случай с Ириной Вербицкой — не единичный, фактически отработанное время в рыбхозе не оплачивалось всем продавцам выездной торговли.

Следующим шагом, который предпринял специалист обкома, стало обращение в Министерство труда и соцзащиты за разъяснением: является ли нахождение работника в пути на транспорте нанимателя рабочим временем и подлежит ли оно оплате? По словам Кирилла Азаренко, министерство дало следующий ответ: «Исходя из всех изложенных обстоятельств, время проезда работника на автотранспорте нанимателя от проходной до торговой точки и обратно включается в рабочее время и соответственно должно оплачиваться». Министерство также отметило, что наниматель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм труда, к числу которых относится обеспечение заказов и объемов работ.

Пока обком дожидался ответа, специалисты подготовили заявление в комиссию по трудовым спорам рыбхоза с просьбой, чтобы продавцам выплатили зарплату за фактически отработанное время. Но комиссия большинством голосов приняла решение об отсутствии необходимости платить.

— После получения разъяснений от Минтруда мы написали повторную рекомендацию нанимателю и потребовали выплатить людям зарплату за фактически отработанное время, пересчитав ее за 2016 год, — рассказал Кирилл Азаренко. — Наниматель тянул время и не выплачивал положенные деньги, а затем прислал уведомление о том, что оплата 10 работникам начислена в сумме 971,50 копеек на всех. Это был мизер (даже меньше минимальной зарплаты). Профсоюзная организация не могла согласиться с таким поворотом дела и направила в рыбхоз очередное письмо.

Ситуацию, к счастью, удалось урегулировать без суда. В апреле Ирине и остальным продавцам наконец-то выплатили «задержанные» деньги — порядка 5700 рублей каждому.