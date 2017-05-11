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Стали известны подробности по делу минировавшего КГБ вице-мэра Осиповичей

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  • 11.05.2017, 12:47

Следственный комитет выясняет, был ли чиновник пьян.

Как сообщили nn.by в управлении Следственного комитета по Могилевской области, в отношении жителя Осиповичей 1967 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 340 УК «Заведомо ложное сообщение об опасности».

Тот гражданин 1967 года рождения — это, по версии следствия, уже бывший заместитель председателя Осиповичского райисполкома Александр Шавлюга. В конце апреля он позвонил в милицию с сообщением, что здание местного КГБ и РУВД заминировано.

Известно, что никаких взрывных устройств в зданиях не было обнаружено, но работа ведомств оказалась временно парализованной.

Зачем он это сделал?

«Мы предполагаем, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Но это не окончательно — ведется расследование», — говорят в пресс-службе Следственного Комитета.

Сразу после происшествия Шавлюгу уволили с работы — теперь он находится по месту жительства.

При попытке журналиста поговорить с ним экс-чиновник бросил трубку, как только услышал, откуда звонят.

В Осиповичском райисполкоме, кстати, Шавлюга курировал идеологическую работу, работу с молодежью и СМИ.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.


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