Налоговики теперь смогут требовать декларации о доходах хоть каждый месяц 6 11.05.2017, 21:47

Фото: onliner.by

Налоговики смогут запросить декларацию о доходах даже не у граждан страны.

Налоговики увеличили срок, за который смогут требовать подтверждение доходов, до 10 лет. При этом на подтверждение доходов белорусам дали 30 дней. Но кроме этого, в новой редакции закона полно новшеств. Каких? Onliner.by уточнил у юристов.

Новое название закона будет звучать так: «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов». Закон в новой редакции принят 1 января 2017 года и вступает в силу, по уточненным данным, с 15 июля 2017 года (дата, которую указал депутат в прошлом материале, немного скорректировалась).

Итак, что изменится через два с небольшим месяца?

Расходы превысили доходы на 250 базовых — жди запроса от налоговой

— В законе указаны как минимум две ситуации, когда налоговые органы точно запросят у вас декларацию, — объясняет юрист REVERA Екатерина Попова.

Первая ситуация. Налоговый орган узнает, что стоимость имущества и расходов физлица превысила его доходы на 250 и больше базовых величин (от 5750 рублей. — Прим.).

Пример. Иван каждый месяц получает доход 800 рублей. При этом у налоговых органов есть информация, что Иван часто обедает в дорогих ресторанах, любит дарить украшения жене и недавно купил Maserati 2016.

— Логичный вопрос, который возникает у налоговой: как расходы Ивана могут превышать его доходы? Может, это не единственное место работы или у него есть сторонний доход, о котором налоговая не знает? — объясняет Екатерина. — Чтобы прояснить ситуацию, Ивану нужно будет предоставить декларацию о своих доходах и имуществе. При этом желательно пояснить, откуда он берет денежные средства для обедов, подарков жене и покупки авто. Указывать стоит только законные источники, включая подарки от родственников и сторонних лиц, займы.

Если Иван не сможет официально подтвердить свои источники доходов, то налоговые доначислят ему подоходный налог по ставке 16% на сумму превышения расходов над доходами.

— Ивана также могут привлечь к административной или уголовной ответственности за неуплату налогов, вид ответственности будет зависеть от размера неуплаты, — добавляет юрист.

Вторая ситуация. Налоговые органы могут запросить декларацию на основании письменного запроса КГК, МВД, КГБ, органов прокуратуры или Следственного комитета в связи с ведением административного процесса. А также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях. Если вскроется, что расходы превышают доходы, последствия здесь такие же, как и в первом случае: доначисление налога плюс административная или уголовная ответственность.

— Список других ситуаций, когда у вас могут запросить декларацию, остается открытым. Но если ваш случай подпадает под две указанные выше, будьте готовы получить запрос от налоговой, — предупреждает Екатерина.

Налоговые смогут требовать декларацию хоть каждый месяц

— Физические лица в Беларуси могут подавать две разные декларации: по подоходному налогу либо декларацию о доходах и имуществе, — говорит специалист. — Первая подается каждый год до 1 марта, а вот вторую (декларацию о доходах и имуществе) налоговая может запросить в любое время.

Сейчас налоговые органы могут запросить декларацию только за полный прошедший год. С 15 июля 2017-го период проверки изменится — требовать декларацию о доходах и имуществе смогут как за полный предшествующий календарный год, так и за полные предшествующие календарные месяцы текущего календарного года. Периодичность запросов такой декларации не устанавливается.

Даже недостроенные квартиры и машино-места теперь нужно будет декларировать

В прошлой редакции закона список того, что нужно обязательно декларировать, выглядел так:

земельные участки;

капитальные строения;

изолированные помещения, в том числе жилые дома;

жилые помещения (квартиры, комнаты);

дачи, садовые домики, гаражи;

транспортные средства (кроме мопедов);

самоходные машины, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река — море) плавания (за исключением маломерных судов), воздушные суда;

произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, стоимость каждого из которых превышает 1000 базовых величин или общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин;

строительные материалы, общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин;

доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе производственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные строительством, их части, предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую 15 000 базовых величин;

иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин и т. д.

В новой редакции произошли уточнения. Теперь декларировать также нужно:

машино-места в паркингах жилых домов и другие места стоянки;

объекты, строительство которых не завершено;

доли в уставных фондах на сумму более 2000 базовых величин (для сравнения, сейчас декларированию подлежат доли на сумму, превышающую 15 000 базовых величин).

Суммы скидок и рекламные выигрыши в декларацию писать необязательно

По новым правилам в список того, что не нужно декларировать, добавились:

вознаграждения в виде скидки от суммы товаров, работ, услуг при оплате банковскими платежными карточками или через интернет-банкинг;

товары, полученные в рамках рекламы и рекламных игр, если по условиям их проведения отсутствуют сведения о получателях таких товаров (как правило, небольшие призы, которые подразумевают большое число победителей, — расческа в подарок к шампуню, игрушки и т. д.);

доходы, получаемые в рамках бонусных, маркетинговых и других аналогичных программ;

любые скидки с цены товаров, работ, услуг, которые дает продавец.

— Стоимость товаров, полученных в рамках рекламной игры или бонусной программы, вряд ли будет высокой. Тем не менее, если у вас запросили декларацию о доходах и имуществе, с 15 июля 2017 года указывать «маркетинговые» подарки и скидки не нужно, — отмечает Екатерина.

Если не предоставить декларацию в течение 10 дней — штраф до 50 базовых

— Физлицо должно представить декларацию в течение 10 рабочих дней после того, как получило соответствующее требование. Раньше никакого срока в законодательстве не было. Его устанавливала налоговая и писала о нем в каждом конкретном уведомлении, — говорит Екатерина. — Как и сейчас, если представить декларацию позже, физлицо могут привлечь к административной ответственности, санкция — штраф до 50 базовых величин.

— Но налоговую можно попросить отодвинуть этот срок. Поэтому если вы получили запрос от налоговой, но собираетесь в отпуск или длительную командировку, не нужно заполнять декларации на скорую руку — вместо этого обратитесь с просьбой перенести дедлайн.

Имейте в виду, что декларация может быть представлена лично, через представителя либо по почте. В последнем случае днем представления декларации считается дата почтового отправления.

Налоговые не имеют права проверять вашу декларацию больше 30 календарных и еще 15 рабочих дней

— С 15 июля 2017-го срок проверки доходов составит 30 календарных дней после того, как вы представили или не представили декларацию, — отмечает юрист.

Но проверка может быть приостановлена на срок не более трех месяцев, если:

проверяемому направляют запрос и просят пояснить источники доходов;

направляют запрос в государственные, иностранные органы и другие организации;

невозможно провести проверку, так как проверяющий или проверяемый отсутствуют из-за временной нетрудоспособности.

О том, что проверка приостановлена, проверяемый узнает из письма от налоговой. При большом объеме работы срок проверки может быть однократно продлен, но не более чем на 15 рабочих дней.

— Установление предельного срока проверки и четких оснований ее приостановления должно сыграть в пользу проверяемых, — считает Екатерина. — Сейчас налоговые органы могут растягивать процесс и запрашивать дополнительные документы любое количество раз. По новым правилам для таких действий у налоговой есть 30 календарных плюс 15 рабочих дней.

Если не пояснить доходы в течение 30 дней, придется платить налог в 16%

— Пояснения о своих доходах нужно представить в течение 30 календарных дней с момента, когда получили такое требование от налоговой. Если предоставить пояснения позже, их не будут учитывать, — говорит юрист. — Срок можно продлить на период болезни или выезда за пределы Беларуси, если есть подтверждающие документы.

— Так как раньше ограничения по времени не было, с предоставлением пояснений можно было затягивать, — уточняет она. — По новым правилам, если пояснения об источниках доходов представлены не будут, на сумму превышения расходов над доходами будет начислен налог по ставке 16%. Также возможно привлечение к административной или уголовной ответственности.

Налоговикам четко прописали, как проводить проверку

— Запросив декларацию, налоговый орган сопоставляет суммы расходов и доходов физлица за полный календарный месяц или несколько месяцев, за которые истребована декларация, а также за 10 полных предшествующих календарных лет, — говорит юрист. — При этом, если вы документально подтвердили доходы, но они были получены раньше десяти лет до подачи декларации, налоговая будет проводить проверку с года, в котором вы получили доходы.

Пример. В сентябре 2017-го налоговая запросила у Ивана декларацию, потому что его расходы сильно превышают доходы. Налоговая проводит проверку и сопоставляет доходы и расходы Ивана за 10 лет, но видит, что расходов все равно больше. На самом деле Иван продал дом еще в 2005-м, и этому есть документальное подтверждение. Деньги от продажи дома Иван до сих пор расходует на ежедневные нужды. Чтобы доказать свой законный доход, Иван заявляет о продаже дома в 2005 году. Чтобы это проверить, налоговые органы сопоставят его доходы и расходы с года продажи дома, то есть с 2005 года.

Выше мы уже писали о том, что происходит, если источник получения доходов не подтверждается или если налоговая не согласна с пояснениями. Если проходит 30 календарных дней, а проверка не была приостановлена или продлена, рассмотрение декларации о доходах и имуществе и проверка прекращаются.

Налоговики смогут запросить декларацию о доходах даже не у граждан страны

— В новой редакции добавлено уточнение, чьих именно доходов и имущества касается закон, — объясняет Екатерина Попова. — Это граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь. То есть даже если вы не являетесь гражданином Беларуси, налоговые органы могут запросить декларацию о ваших доходах и имуществе. Раньше эту информацию тоже можно было найти в законе, но в новой редакции ее вынесли отдельным уточнением и сделали более явной.