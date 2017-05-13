Николай Статкевич: Будет куда более мощная волна протестов 18 13.05.2017, 9:29

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Фото: svaboda.org

Белорусы хотят свободы и будут бороться за лучшую жизнь.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил в интервью сайту «Український інтерес».

- Каковы причины вашего задержания накануне акции 1 мая в Минске?

– Превентивные задержания перед массовыми акциями, ответственность за которые я взял на себя, делаются привычными. Так случилось и перед первомайской акцией. Наверное, власть считает – если нейтрализовать меня, то протесты прекратятся. Ведь, за почти пять лет моего последнего заключения, в центре Минска не было ни одного митинга оппозиции. Большинство оппозиционных партий вяло имитировало борьбу за демократию, а политический ландшафт напоминал кладбище.

Но за полтора года после моего освобождения многое изменилось. Политические акции были возвращены в центр Минска, а патриоты, готовые реально бороться за свободу, объединились в Белорусский Национальный Конгресс. Инициированные БНК социальные массовые протесты позволили активизироваться уже известным и проявиться новым лидерам. Поэтому попытки властей предотвратить рост протестной активности общества, изолировав ее первоначального организатора, явно опоздали. Первомайская акция, руководство которой взяли на себя другие лидеры БНК, это показала.

- Как прошла акция 1 мая? Это успех или поражение, с вашей точки зрения?

– Я много раз говорил, что мирные перемены – это большая и долгая работа. Но многие люди верили, что, выйдя на акцию 25 марта, они за один день изменят ситуацию в стране. Поэтому брутальный разгон акции привел к разочарованию и спаду активности. Это временное явление – безответственная и бездарная политика властей неизбежно приведет к новой, куда более мощной волне протестов.

1 мая решалось, за кем будет последнее слово в весенней протестной кампании, сохранят ли сторонники перемен завоеванную за полтора года территорию свободы в центре столицы, проявят ли они достаточную волю и решимость. Несмотря на мое очередное похищение, на запугивание участников акции, акция 1 мая прошла достойно и в самом центре Минска. БНК достиг заявленных целей акции. Мы готовы к новой волне протестов, чтобы заставить власть пойти на давно необходимые реформы и принудить ее к диалогу с обществом.

- Как отреагировала власть?

– Я говорил перед началом акции, что, если разгон участников Дня Воли 25 марта привел к отсрочке выделения МВФ кредита на 3,5 миллиарда долларов, то второй такой разгон, через месяц после первого, окончательно похоронит надежды властей на финансовую помощь Запада. Дороговатые у них милицейские операции получаются.

Диктатура требует экономической самодостаточности. Диктатор-попрошайка – это смешно. Такой феномен не может быть долгим. Поэтому режим не решился на применение силы против участников акции. Но после акции он решил отомстить за свое поражение ее лидерам. Административным арестам (почти все на 15 суток) уже подвергнуты лидеры и активисты БНК Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик, Евгений Афнагель, Наталья Попкова, Максим Винярский, а также сопредседатель БХД Павел Северинец. Большинство из них недавно отбыли 15-суточные аресты за прежние акции. Суды продолжаются. Скоро будет рассмотрено дело моей жены Марины Адамович, которая также принимала участие в первомайской акции.

Преследуя близких своих оппонентов белорусский «пересидент» создает опасный прецедент. Такое впечатление, что его не заботит будущая судьба собственных близких.

- Что дальше планирует делать оппозиция?

– У нас нет других реальных механизмов воздействия на власть, кроме уличных акций. Ведь выборы давно превращены в фарс.

В июле мы проверим уровень протестной активности общества. Мы используем официальный праздник – день независимости 3 июля. На самом деле, эта дата не имеет никакого отношения к появлению независимого беларуского государства. Почему режим назначил День освобождения Минска от гитлеровцев в 1944 году праздником независимости, понять сложно. Может, чтобы угодить Москве? Но одновременно мы потеряли два праздника – освобождения и независимости.

Пора вернуть 3 июля его первоначальный смысл. Тем более, что поведение режима все больше напоминает поведение оккупантов. Да и Лукашенко когда-то публично высказывал свое восхищение достижениями Гитлера. Так что лозунг освобождения от гитлеровцев опять делается актуальным.

Кроме того, 7 июля в Минске состоится заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Посмотрим, решится ли этот попрошайка показать свою сущность перед визитом потенциальных доноров.

- Как вы перенесли заключение? Какое отношение со стороны силовиков было к вам?

– На этот раз власти сообщили о моем местонахождении уже через сутки после похищения на улице. Они не стали больше лгать, что я где-то прятался, как было во время предыдущего похищения. Прогресс, однако.

В первые сутки ареста мне не было предоставлено спальное место. Я поднял на ноги среди ночи весь изолятор и дежурный офицер был вынужден пояснить, что такое распоряжение исходит лично от «самого-самого главного начальника». Такое мелочное существо этот «начальник».

А так, после крытых тюрем, штрафных изоляторов и спецкамер в БУРе, административным арестом меня не впечатлить. Мы хотим свободы и готовы платить за нее куда более высокую цену.