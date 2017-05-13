Французская принцесса поможет детям Жабинки 5 13.05.2017, 10:24

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Благотворительный бал «Променада» впервые состоится 2 июня в Бресте.

Мероприятие в поддержку слабовидящих детей, организованное совместно с фондом «Новое поколение» и проектом «Променада», пройдет в IBC клубе «11:11». Все собранные средства будут направлены на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей, пишет «Вечерний Брест».

Специальный гость бала «Променада» - французская принцесса Таня де Бурбон Пармская. Потомок Людовика XIV и кузина почти всех европейских королей, она по праву считается одной из европейских хранительниц традиций высокой культуры королевской семьи.

Таня де Бурбон Пармская является учредителем и президентом Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса, основательницей тематической премии, инициатором мастер-классов по обучению классическим стандартам организации торжеств и приема гостей как неотъемлемой части французской культуры. Принцесса регулярно поддерживает культурные и благотворительные инициативы.

На бал также приглашены представители дипломатических миссий, бизнеса, искусства, культуры и спорта, СМИ.