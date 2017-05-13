Длина стены между Латвией и Беларусью составит 120 километров 13.05.2017, 12:45

Фота з сайта delfi.lv

Латвия построит на границе с Беларусью заграждение длиной 120 км для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Об этом сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на доклад Министерства внутренних дел Латвии, который будет рассматриваться на будущей неделе на заседании правительства страны.

В этом году страна занимается разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. Работы по возведению заграждения длиной 120 км начнутся в 2018 году. По прогнозам МВД, общая стоимость этого проекта составит €9,6 млн., передает ТАСС.

Как ранее сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс, высота забора на границе с Беларусью составит не ниже двух метров. Он будет построен с использованием как минимум трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия в 2015 году приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн евро. Высота такого забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра, на нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения.

К настоящему моменту возведено 23 км заграждения.