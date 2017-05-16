Гродненские гандболисты побрились наголо после победы над «Гомелем» 16.05.2017, 12:12

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фото Instagram Олега Тарасевича

Победа принесла гродненскому «Кронону» бронзовые медали Кубка Беларуси.

В субботу и воскресенье в Гомеле прошел «Финал четырех» Кубка страны по гандболу. Подопечные Игоря Сидько в полуфинале уступили БГК имени Мешкова, но в матче за бронзу сенсационно одолели на глазах у местных болельщиков «Гомель» со счетом 27:26.

— Когда мы ехали на игру, то в шутку с ребятами решили, что если выиграем бронзу, то пострижемся наголо, — рассказал «Вечернему Гродно» Никита Леонов. Кроме него постричься обещали Олег Тарасевич и Игорь Наумик. Свое обещание они сдержали сразу по приезду в Гродно.

Впереди «Кронон» ждет борьба за медали чемпионата страны. Скорее всего, оспаривать награды команде вновь придется в соперничестве с «Гомелем».