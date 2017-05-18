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Власти присваивают даже пенсии белорусов

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  • 18.05.2017, 8:33
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Источник: cartoonbank.ru

Необходимо проверить все внебюджетные «фонды» Лукашенко.

Об этом в интервью Charter97.org заявил председатель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Недавно экономисты проанализировали состояние белорусской экономики и пришли к выводу, что власти пойдут на очередное повышение пенсионного возраста. Как вы считаете, выдержат ли это белорусы?

- Понятно, что повышение пенсионного возраста напрямую зависит от того, как будет работать экономика. А реальность такова, что люди рабочего возраста уезжают из страны, не видя возможности работать здесь. Белорусские предприятия постоянно сокращают рабочие места, инвесторы не хотят приходить в страны и вкладывать деньги в нашу экономику. Лукашенко недавно снова заявил, что никакой приватизации и реформ не будет – а значит, не будет у белорусских предприятий нормального хозяина, который смог бы создать новые рабочие места.

Вот и получается, что все меньше людей занято в экономике, все меньше отчислений в пенсионный фонд. К тому же до сих пор не проведена адекватная пенсионная реформа, не принят закон о равномерном, накопительном отчислении взносов в пенсионный фонд от работника и нанимателя. Потому пожилые белорусы не защищены перед выходом на пенсию.

Что же касается шансов дожить до новых «планок» пенсионного возраста, то я хочу властям сказать прямо: не надо сравнивать возраст белорусов и европейцев. Состояние здоровья в предпенсионном возрасте у белорусов куда хуже, чем у граждан ЕС.

Как бы ни хвалило правительство нашу медицину, достаточно просто прийти в поликлинику и посмотреть, какие там дикие очереди, как трудно на этом конвейере простому человеку получить квалифицированную помощь. Но это совсем не вина врачей: с такими зарплатами в медицине просто не хватает специалистов, никто не хочет работать за копейки.

Я предлагаю простую инициативу: пусть Минздрав каждый год отчитывается, сколько белорусов не дожило до пенсионного возраста в связи с тем, что его опять подняли на полгода или еще больше.

Вот когда мы увидим эти цифры – мы поймем, что власть просто присваивает наши пенсионные деньги.

И это тоже очень важный вопрос: а куда идут деньги того человека, кто не дожил до пенсии? Почему власти не отчитываются в этом? Куда пропадают сбережения работника, который «впахивал» всю жизнь?

Мы должны требовать общественного контроля над этими деньгами – хотя бы над той частью, которая отчисляется из зарплаты работника.

Уже сколько раз говорили властям: если у вас тупо «нет денег», одним повышением пенсионного возраста вы этой проблемы не решите.

И когда Лукашенко с «высоких трибун» приказывает министров: сделайте так, чтобы в следующем году повысилась средняя продолжительность жизни – это вызывает только смех. Как можно планировать продление жизни человека, когда вы сами не создали для этого условий? А исходя из того, какие сейчас условия жизни в Беларуси, какое качество питания может позволить себе простой гражданин – эти заявления вообще звучат как издевательство. Люди сейчас просто экономят «на желудке»: берут не самые лучшие, иногда даже просроченные, продукты – лишь бы заплатить дешевле.

- Вы сказали, что нельзя сравнивать средний возраст европейца и белоруса. Сколько надо добавить нашему человеку, исходя из разницы в качестве жизни?

- Если брать 60-летнего белоруса, то это сейчас эквивалентно примерно 68-70-летнему европейцу. Получается, что выходящий на пенсию в 63 года белорусский мужчина по состоянию здоровья – это все равно что 73-летний европеец. Но если в Европе у такого человека масса возможностей для восстановления здоровья, путешествий, полноценной жизни, то в Беларуси до 73-летнего возраста доживает редко какой мужчина. Ведь по международной статистике средняя продолжительность жизни у наших мужчин – всего 66 лет!

- А даже если и дожить до повышенного пенсионного возраста – есть ли у белорусов возможность нормально жить на такой пенсии?

- Да мы даже не знаем, куда уходят деньги работающих белорусов! Хорошо было бы проверить все эти внебюджетные «фонды», которые существуют в стране. Мы точно не знаем, сколько их, кем и для чего они создано. Одно можно сказать точно: деньги, которые идут туда – идут не для людей и не на людей. Просто кому-то «сбрендило» лепить новые фонтаны или строить новые дворцы.

Через год, может даже раньше, остро встанет вопрос о том, что люди уже не могут столько работать, как раньше: ухудшилось качество жизни, стало больше болезней в трудовом возрасте. Отчислений в пенсионный фонд может стать еще меньше.

Да что там пенсионеры – даже люди трудоспособного возраста не могут выживать на эти зарплаты. В регионах квалифицированным работникам предлагают 150-200 рублей!

Недавно в Слониме активисту профсоюза РЭП, мастеру 6-го разряда предложили 180 рублей зарплаты в месяц. Как на эту сумму выживать пока еще здоровому мужчине?!

Беларусь уже потеряла упустила время, необходимое на проведение нормальной пенсионной реформы. При этом Лукашенко кивает на Европу: мол, там в некоторых странах надо 30 лет проработать для получения пенсии. Не надо замыливать людям глаза: там совершенно другие стандарты социальной жизни, совершенно иные возможности. А у нам государство делает вид, что живет само по себе, не понимая, что творится в жизни простого человека.


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