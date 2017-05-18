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В Минске появился первый общественный транспорт на батарейках

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  • 18.05.2017, 8:43

Электробус начал ездить по маршруту 59-го троллейбуса в рабочие дни.

Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Пока курсируют четыре электрических автобуса. Отмечается, что специальные «розетки» для заправки транспорта установили на конечных остановках. Кстати, чтобы восстановить запас батареек, электробусу необходимо не более 5 минут.

Телеканал «Беларусь 1» отмечает, что скоро столичный парк электробусов достигнет 20 машин. Кроме того, в ближайшее время планируется, что подобный транспорт появится и на 43-м троллейбусном маршруте.


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