Заммэра Осиповичей «заминировал» местное КГБ и РОВД? 25 2.05.2017, 10:49

10,405

Любопытную новость сообщил читатель Charter97.org.

«Первый заместитель мэра г. Осиповичи пару дней назад в состоянии алкогольного опьянения позвонил в РОВД со словами, что якобы здание РОВД и КГБ заминировано, после чего был уволен задним числом!», - написал читатель.

Читатель также сообщил редакции фамилию чиновника. Когда в местный исполком позвонил корреспондент Charter97.org, на рабочем месте этого чиновника не оказалось.