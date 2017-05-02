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Заммэра Осиповичей «заминировал» местное КГБ и РОВД?

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  • 2.05.2017, 10:49
  • 10,405

Любопытную новость сообщил читатель Charter97.org.

«Первый заместитель мэра г. Осиповичи пару дней назад в состоянии алкогольного опьянения позвонил в РОВД со словами, что якобы здание РОВД и КГБ заминировано, после чего был уволен задним числом!», - написал читатель.

Читатель также сообщил редакции фамилию чиновника. Когда в местный исполком позвонил корреспондент Charter97.org, на рабочем месте этого чиновника не оказалось.


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